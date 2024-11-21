МКС видав ордер на арешт Нетаньягу.

Прем’єра Ізраїлю звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених під час операції в Секторі Ґаза.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав у четвер, 21 листопада, ордери на арешт прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз МКС. Нетаньягу звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених під час здійснення ізраїльською армією операції в Секторі Ґаза проти терористичного угруповання ХАМАС. Також ордер на арешт видано на колишнього міністра оборони країни Йоава Ґаланта та одного з ватажків ХАМАСу Мухаммеда ад-Дейфа.

Суд вважає, що Нетаньягу і Ґаланта «навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Ґази предметів, необхідних для виживання» і перешкоджали наданню палестинцям гуманітарної допомоги щонайменше з восьмого жовтня 2023 року.

У звинуваченні також згадується голод серед цивільного населення Сектора Ґаза та позбавлення їх базових прав, включно з правом на життя та здоров'я. Окрім того, на думку МКС, ізраїльське керівництво є відповідальним за «цілеспрямовані атаки проти цивільного населення Ґази».

Звинувачення проти ватажка ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого під псевдонімом Мохаммед ад-Дейф, пов'язані насамперед із терористичною атакою сьомого жовтня 2023 року, скоєною з території Сектору Ґаза проти ізраїльського цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) повідомляла про його смерть ще у липні, але ХАМАС цю інформацію досі не підтвердив.

Ізраїль, реагуючи на ордер на арешт Нетаньягу звинуватив МКС в підтримці кампанії «тотальної дезінформації з антисемітським підтекстом». «Сьогодні МКС ухвалив рішення проіґнорувати надані Ізраїлем докази та арґументи, фактично ставши на бік реґіональної війни, розв'язаної іранським режимом проти Ізраїлю», — йдеться в Telegram-каналі радника офісу глави ізраїльського уряду Дмитра Гендельмана.