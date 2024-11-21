МКС видав ордер на арешт Нетаньягу.

Прем’єра Ізраїлю звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених під час операції в Секторі Ґаза.

 

 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав у четвер, 21 листопада, ордери на арешт прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз МКС. Нетаньягу звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених під час здійснення ізраїльською армією операції в Секторі Ґаза проти терористичного угруповання ХАМАС. Також ордер на арешт видано на колишнього міністра оборони країни Йоава Ґаланта та одного з ватажків ХАМАСу Мухаммеда ад-Дейфа.

 

Суд вважає, що Нетаньягу і Ґаланта «навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Ґази предметів, необхідних для виживання» і перешкоджали наданню палестинцям гуманітарної допомоги щонайменше з восьмого жовтня 2023 року.

 

У звинуваченні також згадується голод серед цивільного населення Сектора Ґаза та позбавлення їх базових прав, включно з правом на життя та здоров'я. Окрім того, на думку МКС, ізраїльське керівництво є відповідальним за «цілеспрямовані атаки проти цивільного населення Ґази».

 

Звинувачення проти ватажка ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого під псевдонімом Мохаммед ад-Дейф, пов'язані насамперед із терористичною атакою сьомого жовтня 2023 року, скоєною з території Сектору Ґаза проти ізраїльського цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) повідомляла про його смерть ще у липні, але ХАМАС цю інформацію досі не підтвердив.

 

Ізраїль, реагуючи на ордер на арешт Нетаньягу звинуватив МКС в підтримці кампанії «тотальної дезінформації з антисемітським підтекстом». «Сьогодні МКС ухвалив рішення проіґнорувати надані Ізраїлем докази та арґументи, фактично ставши на бік реґіональної війни, розв'язаної іранським режимом проти Ізраїлю», — йдеться в Telegram-каналі радника офісу глави ізраїльського уряду Дмитра Гендельмана.

21.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Три львівські театри у фіналі Фестивалю-Премії «GRA»
Від 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві відбудеться фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA». Глядачі побачать 14 вистав-фіналісток, що є найкращими зразками сучасного театрального мистецтва країни.
20.11.24 | | Штука
Полярність родинних історій
Роксана Харчук
У книжці «Бабуся вмирати не любила» ідеться про шахтарську сім’ю з Донбасу, у «Ану бігом ходіть їсти!» – про сільську галицьку. Отже, маємо справу з географічними, національними – соціальними, релігійними, політичними, культурними, психоментальними полюсами, які й лежать в основі нинішньої війни.
19.11.24 | | Штука
Телефонні збитки
Юрко ТИМЧУК
В постіндустріальному суспільстві забагато інформації і присутні проблеми з комунікацією (перевірено Шольцом), а тут ще зима на носі й інавгурація Трампа.
19.11.24 | | Україна
Книжка в діалозі з виставкою
Одним із наскрізних сюжетів цієї збірки є бажання авторів та авторок текстів надати форми та матеріального виразу роздумам, що їх спровокували візуальні образи виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми».
18.11.24 | | Штука
Платформа для єдності – ідея справедливості
Володимир Кулик
Забезпечення прав меншин творить нам Українутакою ж привабливою, як Європа. Але нема змоги поширити це на тих, які хочуть вважати себе росіянами
18.11.24 | | Дискурси
Фундація та імперія
Віталій Портников
Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. А саме віра у свободу волі, вчинку й мислення є справжнім прогресом
17.11.24 | | Дискурси
Час гусей
Дмитро Єльніков
Аби зобразити цятку – достатньо цятки простору; проте коли цятка у просторі рухається, потрібен увесь простір. І час: аби знати, що таке осінній переліт гусей понад буджацьким помор’ям
16.11.24 | | Дискурси
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.