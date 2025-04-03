Угорщина виходить з МКС.

Таким чином угорські правоохоронці не арештовуватимуть Нетаньягу, який прибув з офіційним візитом до Будапешта.

 

 

Угорщина має намір вийти з юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС). Як повідомив телеканал ORF, таку заяву зробив у середу, третього квітня, голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґелі Ґуяш (Gergely Gulyas).

 

«Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду. У четвер уряд розпочне провадження про вихід відповідно до конституційних норм та положень міжнародного права», – написав Ґуяш у соцмережі Facebook.

 

Цей крок Будапешт зробив на тлі офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, щодо якого діє ордер МКС на арешт.

 

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта за дії ізраїльських військовиків у Секторі Гази. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще тоді різко засудив цей крок МКС і пообіцяв запросити Нетаньягу до Будапешта. Орбан вже чітко дав зрозуміти, що не відчуває себе зв'язаним вимогами до члена МКС. Він назвав рішення МКС проти Нетаньягу «нахабним, цинічним і абсолютно неприйнятним».

 

Нагадаємо, що Угорщина підписала Римський статут про МКС 2001 року. Процес виходу з цієї інституції може тривати близько року. Упродовж цього терміну Угорщина як одна зі 125 держав-учасниць суду мала б таки заарештувати Нетаньягу, як цього вимагає базовий договір, Римський статут, щодо держави-члена. Тобто в даному випадку угорці таки мали б виконувати ордери на арешт Нетаньягу, оскільки він як розшукувана особа перебуває на їхній території.

 

Цікаво, що навіть після виходу з МКС Угорщина не звільняється повністю від всіх зобов’язань у рамках інституції. Тому Угорщина повинна продовжувати співпрацювати з судом у будь-яких розслідуваннях, які почалися до виходу, зокрема й щодо ізраїльського прем’єра.

 

03.04.2025

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