1021-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 175 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 115 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1617 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кругляківка, Лозова, Білогорівка, Нове, Сіверськ, Федорівка, Кузьминівка, Дружківка та Костянтинопіль. Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління російських загарбників. На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. П’ятдесят одну атаку за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Двадцять сім атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного на Времівському напрямку. Сім безрезультатних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 11 штурмів позицій українських підрозділів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили п’ять танків, сім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 48 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:20 Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів, треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад, заявив президент України Володимир Зеленський.

09:15 Президент України Володимир Зеленський сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю, зазначивши, що "лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок."

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракет на борту нема, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує обережно сигналізувати про те, що він може забезпечити безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі, але висловив, зокрема, невпевненість щодо довгострокового майбутнього військових баз на тлі нестабільної політичної ситуації в Сирії, що швидко змінюється.

• Росія вивела деякі судна з порту Тартус до прилеглої морської акваторії.

• Посольство Сирії в Москві 9 грудня підтвердило кремлівській стрічці новин ТАСС, що колишній президент Сирії Башар аль-Асад перебуває в Москві.

• Росія продовжує нести величезні витрати, необхідні для підтримання військових дій проти України, при цьому зростаюче економічне напруження, нестача робочої сили та системна корупція загрожують стабільності російської оборонно-промислової бази.

• Президент Росії Путін підвищив командира чеченського спецназу «Ахмат» Алаудінова та заступника міністра оборони Росії Євкурова на тлі постійних зусиль Кремля перекласти провину за неадекватну реакцію Росії на вторгнення України в Курську область на місцеву владу і зняти її з військовослужбовців.

• Російський уряд заявив, що повернув тіла загиблих українських військовополонених, які нібито загинули під час катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 24 січня в Бєлгородській області.

• Президент Росії Путін продовжує відзначати російських чиновників, які спонсорують російські добровольчі підрозділи в Україні, а також програму «Час героїв», яка призначає ветеранів війни в Україні на керівні посади в російських федеральних і регіональних органах влади.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: