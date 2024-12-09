Австрія зняла вето на розширення Шенґену.

Відтак до Шенґенської зони зможуть нарешті потрапити Болгарія та Румунія.

 

 

Австрія зняла вето на розширення Шенґену. Про це повідомив австрійський телеканал ORF з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Австрії Ґергарда Карнера (Gerhard Karner), зроблену в понеділок, 9 грудня. Це нарешті дозволить Болгарії та Румунії повністю долучитися до Шенґенської угоди.

 

«Ми не заважатимемо. Після “повітряного Шенґену“ для Румунії та Болгарії також відкривається Шенґен на землі“», — заявив керівник австрійського зовнішньополітичного відомства.

 

Очікується, що міністри внутрішніх справ країн – членів Європейської Унії на зустрічі у Брюсселі 12 грудня схвалять розширення Шенґенської зони за рахунок Румунії та Болгарії. Амбасадори країн – членів ЄУ вже підготували відповідну резолюцію.

 

Після того як Нідерланди відмовилися від права вето, Австрія залишалася до сьогодні єдиною країною, яка блокувала повний вступ двох згаданих держав до Шенґенської зони. Водночас це також ускладнило відносини Відня з Бухарестом і Софією, в яких австрійська економіка досить відчутно залучена. Минулого року Румунія тимчасово відкликала свого амбасадора з Відня. Також Бухарест розглядав запровадження проти Австрії економічних санкцій.

 

Нагадаємо, що Болгарія та Румунія частково долучилися до Шенґенської угоди у березні 2024 року, ставши учасниками «повітряного Шенґену» – паспортний контроль усередині Шенґенської зони скасували для тих, хто перетинає кордон повітрям і морем. Загалом до Шенґенської зони входять 29 країн Європи.

09.12.2024

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