Німеччина й Австрія призупинили надання азилю сирійцям.

У Берліні уточнили, що про депортацію сирійців із країни наразі не йдеться, у Відні ж навпаки готують «програму репатріації та депортації».

Міґраційна влада Німеччини у понеділок, 9 грудня, тимчасово призупинила розгляд заявок на надання притулку громадянам Сирії. Про таке про рішення Федерального відомства у справах міграції та біженців (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF) повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію речниці федерального міністерства внутрішніх справ ФРН Соньї Кок (Sonja Kock).

Припинення стосується понад 47 тисяч заявок на надання притулку від сирійців у Німеччині, зазначила речниця. «BAMF дуже уважно стежить за тим, яким є кожен конкретний випадок. Це також включає оцінку ситуації в країні походження», – заявила Кок. За її словами, міґраційне відомство має право відкласти ухвалення рішення про надання притулку, якщо ситуація в країні заявника незрозуміла. Саме це стосується тепер Сирії, сказала Кок. За її оцінкою, на практиці заяви сирійців тепер будуть «відсортовані вниз стосу, а іншим проханням про надання притулку віддадуть пріоритет».

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер (Nancy Faeser) заявила, що «кінець жорстокої тиранії сирійського диктатора Асада є великим полегшенням для багатьох людей, які постраждали від тортур, вбивств і терору». «Багато біженців, які знайшли захист у Німеччині, тепер нарешті мають надію повернутися на батьківщину до Сирії та відбудувати свою країну», – додала вона.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, зараз у країні проживає 974 136 громадян Сирії. З них 5090 осіб визнані шукачами азилю, а 321 444 мають статус біженця.

Сусідка Німеччини Австрія також заявила, що призупиняє розгляд всіх сирійських заявок на надання азилю та планує депортувати біженців назад до Сирії. Міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер (Gerhard Karner) додав, що «доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії».