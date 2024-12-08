Сирійські повстанці захопили Дамаск і почали формувати перехідні органи влади.

Башар Асад, ймовірно, загинув у авіатрощі, тікаючи зі Сирії.

 

 

Коаліція бунтівних сирійських угруповань в ніч на неділю, восьмого грудня, майже без бою захопила столицю Сирії Дамаск. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Повстанці вже розпочали формувати перехідні органи влади

 

У неділю зранку представники коаліції вийшли в етер державного телебачення та Радіо Дамаск і заявили, що повалили режим президента Башара Асада та звільнили політичних в'язнів. «Місто Дамаск звільнено. Башар Асад втратив владу. Хай живе Сирія, вільна і горда! Для всіх сирійців незалежно від віри», – заявив представник бунтівних угруповань в етері сирійського телебачення.

 

Єдиний офіційний коментар про те, що відбувається в Дамаску, дав прем'єр-міністр країни Мухаммад Газі аль-Джалалі. Він заявив, що залишається вдома і готовий підтримати наступність управління після того, як президент Башар Асад утік із Дамаска. Аль-Джалалі додав, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Місцезнаходження скинутого президента Сирії Башара Асада наразі достеменно невідоме. Раніше два високопоставлені сирійські офіцери стверджували, що він утік з Дамаска на своєму літаку в невідомому напрямку.

 

Водночас з’явилася інформація, що літак президента Сирії зазнав аіватрощі й сам Асад загинув. Про це, зокрема, з покликом на два сирійські джерела повідомила інформаційна аґенція Reuters. Проте наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає.  

 

08.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
“Заплети косу міцніш”
Юлія Баір
Танець є основним художнім засобом вистави — непростий, заразом ліричний і атлетичний, і через цей синтез ще дужче вражаючий. На сцені лише жінки. Рухами тіл вони пишуть незвичайну (не)жіночу історію. Все дійство — вібруюча жива маса.
06.12.24 | | Штука
Дитячий Зимовий концерт
Львівський дитячий оркестр запрошує прийти в суботу, 7 грудня, на святковий Зимовий концерт до Львівської національної філармонії та зануритися в справжній світ радості та натхненної творчості.
05.12.24 | | Штука
Капусняк по-шкоцьки
Юрій Винничук
Капусняк уже доварюється, пахтить на всю хату. А післязавтра, на святого Миколая – пляцок з яблуками і родзинками. Мусить бути все як вдома
04.12.24 | | Дискурси
Культура а суспільна свідомость
Євген Жураковський
Наше суспільство намагається досягти розквіту на засадах політики, але вона є наслідком свободи культури та розвитку самосвідомості
04.12.24 | | Галичина
Філармонійна музика Різдва
У грудні, коли перші вогники на філармонійній ялинці наповнюють залу світлом, музиканти запрошують на особливі музичні події – квінтесенцію святкового настрою, відчуття наближення Різдвяного дива та віри у світлий Новий Рік.
04.12.24 | | Штука
Наснага до світлого прийдешнього
За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.
03.12.24 | | Штука
Львів без Герберта
Ірина Старовойт
Ми не кричимо, не додаємо занадто багато пафосу, але показуємо: це сталося з нами, і коли це стається – ось, як це стається, і це може статися з вами також
03.12.24 | | Дискурси
Пасьянси у грі в «Чапаєва»
Юрко ТИМЧУК
Громадяни України вже можуть почати отримувати «президентську тисячу», платити більше податків і міркувати над сенсом тези «головне — придушити противника морально».
03.12.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.