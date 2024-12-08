Сирійські повстанці захопили Дамаск і почали формувати перехідні органи влади.

Башар Асад, ймовірно, загинув у авіатрощі, тікаючи зі Сирії.

Коаліція бунтівних сирійських угруповань в ніч на неділю, восьмого грудня, майже без бою захопила столицю Сирії Дамаск. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Повстанці вже розпочали формувати перехідні органи влади

У неділю зранку представники коаліції вийшли в етер державного телебачення та Радіо Дамаск і заявили, що повалили режим президента Башара Асада та звільнили політичних в'язнів. «Місто Дамаск звільнено. Башар Асад втратив владу. Хай живе Сирія, вільна і горда! Для всіх сирійців незалежно від віри», – заявив представник бунтівних угруповань в етері сирійського телебачення.

Єдиний офіційний коментар про те, що відбувається в Дамаску, дав прем'єр-міністр країни Мухаммад Газі аль-Джалалі. Він заявив, що залишається вдома і готовий підтримати наступність управління після того, як президент Башар Асад утік із Дамаска. Аль-Джалалі додав, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Місцезнаходження скинутого президента Сирії Башара Асада наразі достеменно невідоме. Раніше два високопоставлені сирійські офіцери стверджували, що він утік з Дамаска на своєму літаку в невідомому напрямку.

Водночас з’явилася інформація, що літак президента Сирії зазнав аіватрощі й сам Асад загинув. Про це, зокрема, з покликом на два сирійські джерела повідомила інформаційна аґенція Reuters. Проте наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає.