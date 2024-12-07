Росія відмовилася рятувати режим Асада, оскільки тепер в неї «інші пріоритети».

Союзники Асада порадили йому тікати з країни.

Росія поінформувала сирійського президента Башара Асада, що вона не має наміру істотно втручатися в актуальні воєнні дії в Сирії, щоби врятувати його режим від бойовиків опозиційних угруповань, які стрімко наступають. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з покликом на джерело. Війська сирійських повстанців за минулий тиждень змогли захопити кілька великих міст, в тім числі Алеппо.

За словами співрозмовника телеканалу, Асада поінформували, що втручання Росії якщо й буде, то обмежене, оскільки у Москви тепер «інші пріоритети». Джерело Bloomberg, близьке до Кремля, підтвердило, що Москва не має плану порятунку Асада, режим якого ледь не впав ще в 2011 році й протримався останні 9 років завдяки російській армії. Такий план порятунку навряд чи з'явиться з огляду на те, що армія Асада відступає і здає одне місто за одним, зазначило джерело.

Як повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на свої джерела, президент Башар Асад звертався до Єгипту, Йорданії, Іраку й Об'єднаних Арабських Еміратів поставити йому зброю та надати хоча б розвідувальну підтримку. Проте він отримав відмову. Високопоставлені чиновники з Єгипту та Йорданії рекомендували Асадові полишити країну. Минулого тижня його дружина та діти виїхали до Росії.

Нагадаємо, що шостого грудня озброєні формування, очолювані угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», підійшли до великого сирійського міста Хомс. Минулих вихідних вони захопили Алеппо на півночі країни, а потім рушили на південь і п’ятого грудня взяли Хаму. Також стало відомо, що курдські загони так званих Сирійських демократичних сил увійшли до Дейр-ез-Зор у Сирії і взяли під контроль переходи через кордон з Іраком після того, як війська Асада залишили місто, щоб передислокуватися до центру країни.