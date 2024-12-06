Анульовано результати першого туру виборів президента Румунії.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд з огляду на китайське і російське втручання у виборчий процес.

У п’ятницю, шостого грудня, Конституційний суд (КС) Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, за підсумками якого у лідери вийшов формально незалежний кандидат Келін Джорджеску (Călin Georgescu). Про це повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpres. У Румунії Джорджеску вважають ультраправим і проросійським політиком. Таку репутацію він здобув, у тому числі, через висловлювання про патріотизм президента Росії Путіна та критику на адресу НАТО.

Цікаво, що напередодні КС після перерахунку голосів затвердив підсумки першого туру виборів президента. Проте шостого грудня судді КС провели термінові консультації через велику кількість закликів скасувати президентські вибори. Як зазначив Конституційний суд у своїй заяві, йому треба було вирішити, «чи є достатні підстави, щоб не допустити проведення другого туру, скасувати вибори».

«Виборчий процес розпочнеться заново, уряд має встановити нову дату виборів президента», – йдеться у повідомленні Конституційного суду.

Нагадаємо, що перший тур відбувся 24 листопада, а другий було заплановано на восьме грудня. У ньому мали взяти участь вже згаданий Джорджеску і представниця ліберальної партії «Союзу за порятунок Румунії» Елена Ласконі (Elena Lasconi).

Центральне виборче бюро Румунії ще раніше повідомляло, що у разі анулювання результатів першого туру вибори можуть відбутися 15 та 29 грудня відповідно.

Напередодні адміністрація президента Румунії розсекретила документи розвідки, в яких повідомляється про «кібератаки з метою вплинути на правильність виборчого процесу» та масову популярність Келіна Джорджеску «завдяки преференціям, які йому надала китайська платформа TikTok, не позначивши його як політичного кандидата». Розвідка також дійшла висновку, що «Румунія є мішенню для російських гібридних втручань, включно з кібератаками, витоками інформації та саботажем». Після цього румунська прокуратура розпочала розслідування ймовірних маніпуляцій та відмивання грошей у ході передвиборчої кампанії Джорджеску.

Раніше Джорджеску вважався аутсайдером президентських перегонів. У попередніх соціологічних дослідженнях він виходив заледве на п’яте місце.