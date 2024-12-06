Анульовано результати першого туру виборів президента Румунії.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд з огляду на китайське і російське втручання у виборчий процес.

 

 

У п’ятницю, шостого грудня, Конституційний суд (КС) Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, за підсумками якого у лідери вийшов формально незалежний кандидат Келін Джорджеску (Călin Georgescu). Про це повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpres. У Румунії Джорджеску вважають ультраправим і проросійським політиком. Таку репутацію він здобув, у тому числі, через висловлювання про патріотизм президента Росії Путіна та критику на адресу НАТО.

 

Цікаво, що напередодні КС після перерахунку голосів затвердив підсумки першого туру виборів президента. Проте шостого грудня судді КС провели термінові консультації через велику кількість закликів скасувати президентські вибори. Як зазначив Конституційний суд у своїй заяві, йому треба було вирішити, «чи є достатні підстави, щоб не допустити проведення другого туру, скасувати вибори».

 

«Виборчий процес розпочнеться заново, уряд має встановити нову дату виборів президента», – йдеться у повідомленні Конституційного суду.

 

Нагадаємо, що перший тур відбувся 24 листопада, а другий було заплановано на восьме грудня. У ньому мали взяти участь вже згаданий Джорджеску і представниця ліберальної партії «Союзу за порятунок Румунії» Елена Ласконі (Elena Lasconi). 

 

Центральне виборче бюро Румунії ще раніше повідомляло, що у разі анулювання результатів першого туру вибори можуть відбутися 15 та 29 грудня відповідно.

 

Напередодні адміністрація президента Румунії розсекретила документи розвідки, в яких повідомляється про «кібератаки з метою вплинути на правильність виборчого процесу» та масову популярність Келіна Джорджеску «завдяки преференціям, які йому надала китайська платформа TikTok, не позначивши його як політичного кандидата». Розвідка також дійшла висновку, що «Румунія є мішенню для російських гібридних втручань, включно з кібератаками, витоками інформації та саботажем». Після цього румунська прокуратура розпочала розслідування ймовірних маніпуляцій та відмивання грошей у ході передвиборчої кампанії Джорджеску.

 

Раніше Джорджеску вважався аутсайдером президентських перегонів. У попередніх соціологічних дослідженнях він виходив заледве на п’яте місце.

06.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Капусняк по-шкоцьки
Юрій Винничук
Капусняк уже доварюється, пахтить на всю хату. А післязавтра, на святого Миколая – пляцок з яблуками і родзинками. Мусить бути все як вдома
04.12.24 | | Дискурси
Культура а суспільна свідомость
Євген Жураковський
Наше суспільство намагається досягти розквіту на засадах політики, але вона є наслідком свободи культури та розвитку самосвідомості
04.12.24 | | Галичина
Філармонійна музика Різдва
У грудні, коли перші вогники на філармонійній ялинці наповнюють залу світлом, музиканти запрошують на особливі музичні події – квінтесенцію святкового настрою, відчуття наближення Різдвяного дива та віри у світлий Новий Рік.
04.12.24 | | Штука
Наснага до світлого прийдешнього
За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.
03.12.24 | | Штука
Львів без Герберта
Ірина Старовойт
Ми не кричимо, не додаємо занадто багато пафосу, але показуємо: це сталося з нами, і коли це стається – ось, як це стається, і це може статися з вами також
03.12.24 | | Дискурси
Пасьянси у грі в «Чапаєва»
Юрко ТИМЧУК
Громадяни України вже можуть почати отримувати «президентську тисячу», платити більше податків і міркувати над сенсом тези «головне — придушити противника морально».
03.12.24 | | Україна
"Щедрик" вперше пролунав у видатній франкфуртській Alte Oper.
Концерт симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у Франкфурті був завершальним в рамцях гастрольного туру оркестру Німеччиною
03.12.24 | | Галичина
Грузинська мрія
Віталій Портников
Що ми маємо зробити, щоб не опинятися кожні 10 років на Майдані розлюченими й ошуканими? Щоб не зрадити тих, хто віддає своє життя за те, аби Україна існувала?  
02.12.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.