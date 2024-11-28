У Румунії перерахують голоси на виборах президента.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд Румунії.

Конституційний суд Румунії зобов'язав Центральне виборче бюро перерахувати результати першого туру президентських виборів, у якому найбільше голосів отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску (Călin Georgescu), який формально йшов на вибори як незалежний кандидат. Про це у четвер, 28 листопада, повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpres. Перерахунок голосів має бути завергений до першого грудня.

Цей захід було визнано доцільним для виключення підозр у шахрайстві. Таким чином офіційне підтвердження підсумків першого туру голосування відкладено.

Водночас до суду надійшли позови від двох кандидатів у президенти з вимогою анулювати результати першого туру. Звернення Крістіана-Васіле Терхеша (Cristian-Vasile Terheș) суд відхилив у зв'язку з тим, що воно було подано пізніше за встановлений законом термін. Розгляд другої заяви, поданої Себастіаном Константіном Попеску (Sebastian Constantin Popescu), як очікується, відбудеться у п’ятницю, 29 листопада.

Попеску звинувачує Джорджеску в тому, що той приховав джерела фінансування своєї кампанії і цим ввів виборців в оману, представивши себе як «прозорого незалежного кандидата», який, не маючи грошей, «бореться з великими партіями». Крім того, за твердженням Попеску, масштаби «вірусності» передвиборних відеороликів Джорджеску на платформі TikTok не могли бути досягнуті лише за рахунок підтримки блогерів та реклами. «Йдеться про пряму підтримку компанії TikTok, офіс якої розташований у Китаї», – заявив Попеску.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Румунії відбувся 24 листопада. За Келіна Джорджеску, який раніше перебував в ультраправому «Альянсі за об'єднання румунів», проголосували 22,94 відсотка виборців. На другому місці – Елена Ласконі (Elena Lasconi) з ліберальної партії «Союзу за порятунок Румунії» (19,17%). Третє місце з результатом 19,15% зайняв чинний прем'єрміністр країни соціал-демократ Марчел Чолаку (Marcel Ciolacu), якому соціологи пророкували перемогу.

Другий тур має відбутися восьмого грудня. Елена Ласконі назвала його «екзистенційною битвою» між тими, хто хоче «зберегти молоду демократію Румунії» та тими, хто хоче повернутися «у російську сферу впливу».