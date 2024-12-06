Євроунія планує створити оборонний фонд на 500 млрд євро.

Він фінансуватиме спільні оборонні проєкти та закупівлю озброєнь.

Європейська Унія планує створити спільний фонд на суму 500 млрд євро для фінансування спільних оборонних проєктів та закупівлю озброєнь. Наразі країни-члени ЄУ обговорюють розроблення механізму залучення коштів до цього фонду. Про це у четвер, п’ятого грудня повідомила газета Financial Times (FT) з покликом на джерела.

«Шість осіб, пов'язаних із цими перемовинами, заявили FT, що фінансова схема, в якій зможуть брати участь у тому числі нечлени ЄУ, набуває популярності серед ключових країн Євроунії. Точні цілі для залучення позикових коштів ще мають бути узгоджені, проте, за словами джерел , потрібно понад 500 млрд євро», – інформує газета.

Джерела видання уточнили, що точну суму фонду ще не визначено, але йдеться про 500 млрд євро як мінімум. Цю цифру називала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, говорячи про потреби наступного десятиліття у сфері гарантування безпеки.

За даними видання, в ЄУ вивчали раніше різні способи профінансувати оборонні витрати, проте зупинилися на ідеї з фондом за участю різних країн. Присутність у ньому буде добровільною, до неї зможуть підключитися країни поза Унією. Технічну роль у проєкті має відігравати Європейський інвестиційний банк.

Брюссель сподівається, що фінансування спільних закупівель озброєнь спонукатиме оборонних підрядників до довгострокових інвестицій. Але залишається ще багато чого вирішити щодо того, як будуть використовуватися кошти.





«Погроза Трампа скасувати гарантії безпеки США для союзників по НАТО, які недостатньо витрачають коштів на оборону, спонукала європейські столиці вивчити більш радикальні варіанти фінансування оборони, включно зі спільними запозиченнями, які традиційно відкидали фіскальні яструби в Німеччині, Нідерландах і Данії», – пише газета.