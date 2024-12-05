Парламент країни планує до кінця тижня проголосувати за імпічмент президентові.

У четвер, п’ятого грудня, поліція Південної Кореї розпочала розслідування проти президента Юн Сок Йоля за підозрою в антидержавному заколоті через запровадження ним воєнного стану. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Звинувачення за статтею про державну зраду виходить за межі президентського імунітету і може загрожувати кримінальним покаранням і навіть стратою. Окрім того, парламент країни – Національні збори – планує до кінця цього тижня проголосувати за імпічмент президентові.

Розслідування було доручено слідчій групі безпеки Національного управління розслідувань Нацполіції після двох поданих скарг. Одна скарга була подана опозиційною Демократичною партією «Тобуро», а інша – групою з 59 активістів. У скаргах звинувачено не лише Йона, а й колишнього міністра оборони Кіма Йона Хюна, начальника штабу армії генерала Пака Ана Су та міністра внутрішніх справ Лі Сана Міна в державній зраді та інших пов’язаних звинуваченнях через їхню роль у оголошенні воєнного стану у вівторок, третього грудня.

Директор Національного управління розслідувань Республіки Корея У Чжон Су заявив, що ситуація має «безпрецедентний характер». «Ми уважно проведемо розслідування відповідно до закону та процедури», – запевнив він.

Останню смертну кару в Південній Кореї було виконано в грудні 1997 року. Тоді було страчено 23 злочинців, винних у не менш ніж двох вбивствах. У 1998 році Кім Де Чжун, який тоді обіймав посаду президента країни, запровадив мораторій на смертну кару, що діє досі, тож страта в республіці вважається фактично скасованою. При цьому у в’язницях країни перебуває шість десятків людей, на яких очікує смертний вирок.