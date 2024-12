Поліція Південної Кореї розпочала розслідування проти президента.

Наснага до світлого прийдешнього

За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.