Південнокорейські промислові велетні вивчають можливість повернення до Росії.

Вони сподіваються на успіх українсько-російських мирних перемовин.

Південнокорейські промислові велетні – Samsung, LG Electronics та Hyundai – розглядають можливість повернення на російський ринок. Про це повідомила у п'ятницю, 28 березня, газета The Korea Times. Росію вважають критичним ринком для диверсифікації бізнес-інтересів, особливо на тлі зростання тарифного тиску з боку Сполучених Штатів. Названі компанії сподіваються на позитивний вислід українсько-російських мирних перемовин і, відповідно, на завершення війни, що може дозволити принаймні частково зняти санкції з РФ.

За даними газети, LG вже частково відновила роботу на своєму підмосковному заводі. Аналогічну інформацію ще кілька днів тому наводило російське видання «Русбейс» з покликом на джерела. Представник LG у коментарі The Korea Times пояснив: «Цей крок спрямований на запобігання погіршення виробничих потужностей, які простоювали з початку війни». За його словами, жодних нових поставок на завод не було, там використовуються матеріали, які вже були в наявності.

Генеральний директор LG Electronics Чо Джу Ван заявив, що компанія «виявляє обережність, оскільки війна ще не закінчилася», але додав, що «ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки можемо відновити роботу, коли санкції буде знято».

Видання також стверджує, що Hyundai також вивчає можливість повернення до Росії. Офіційно представник Hyundai Motor Group заявив, що «рішення ще не ухвалене, компанія уважно стежить за розвитком ситуації».

Подробиць щодо можливого повернення Samsung на російський ринок видання не наводить.

У середині березня інформаційний портал The Bell опитав західні компанії, які пішли з РФ після початку війни, про те, чи планують вони повернутися до Росії. Журналісти надіслали запити понад 60 закордонним компаніям, які були найбільшими за виручкою серед тих, хто пішов із Росії після її вторгнення в Україну. Відповіла 21 компанія, і жодна з них не підтвердила планів повернутися.