У Південній Кореї нарешті затримали відстороненого від влади, але все ще чинного президента.

Це вперше в історії країни затримано главу держави

 

 

Правоохоронці Південної Кореї вперше в історії країни затримали тимчасово відстороненого, але все ще чинного президента Юна Сока Йоля. Про це повідомила місцева інформаційна аґенція Yonhap.  Судовий ордер на затримання глави держави був виконаний у середу, 15 січня, о 10:30 за місцевим часом.

 

За повідомленням поліції, до вілли, у якій останні тижні мешкав Юн, було відряджено понад три тисячі поліціянтів і 40 слідчих з Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO). Поряд із резиденцією Юна також зібралися сотні його прихильників та однопартійців.

 

Правоохоронцям, щоб добратися до Юна Сока Йоля довелося подолали три ряди загороджень з машин та автобусів. Через приблизно дві з половиною години, використовуючи драбини, співробітники поліції та слідчі зуміли потрапити до будівлі.  

 

Адвокати президента Південної Кореї повідомилм, що Юна буде допитано слідчими з CIO. Сам Юн додав, що погодився бути присутнім на допиті, щоб «уникнути кровопролиття». Після свого затримання він заявив, що «верховенство закону повністю знищено», а розслідування  щодо себе назвав  «незаконним».  

 

Ордер дозволяє затримати Юна Сока Йоля на 48 годин для допиту. За цей час Управління з розслідування корупції серед високопосадовців має вирішити, подавати до суду заяву на арешт президента чи звільнити його.

 

Нагадаємо, що парламент Південної Кореї 14 грудня 2024 року оголосив імпічмент президентові Юнові Соку Йолю за незаконне оголошення воєнного стану в країні. Та попри імпічмент він офіційно все ще залишається президентом. Для того, щоб остаточно усунути його з посади, імпічмент має схвалити конституційний суд Південної Кореї. 31 грудня Західний окружний суд Сеула видав ордер на затримання президента. Третього січня правоохоронці намагалися затримати політика, але наразилися на потужний спротив його прихильників та особистої охорони.

15.01.2025

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