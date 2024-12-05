1016-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Група експертів зі США, Великої Британії, ЄС, України й Росії оприлюднила політичні рекомендації з припинення війни в Україні, адресовані майбутній адміністрації США, які передбачають членство України в НАТО, повідомив американський аналітичний центр “Атлантична Рада” (Atlantic Council). Серед розробників документа фігурують, зокрема, колишні посли США в Україні Джон Гербст та Вільям Тейлор, колишній заступник держсекретаря США Стівен Біган, ексзаступниця міністра оборони України Аліна Фролова, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перший заступник голови комітету у закордонних справах Верховної Ради України Григорій Немиря.

В рекомендаціях йдеться про наступне:

Швидке припинення вогню на існуючих лініях (бойового зіткнення) може призупинити війну високої інтенсивності, але має бути пов’язане з забезпеченням безпеки України. Припинення вогню має бути реалізоване наземними військами. Європейські члени НАТО мають очолити ці зусилля за підтримки США.

Гарантії захисту стануть передумовою довготривалого припинення війни. Можливе членство в НАТО є оптимальним способом забезпечення суверенітету та безпеки України. Вступ України до НАТО не є предметом переговорів з Росією, а має бути вирішено між Сполученими Штатами, їхніми союзниками по НАТО й Україною.

Захист України з боку НАТО може бути побудований на основі її ресурсів, бойового духу, передових військових технологій і загартованої в боях армії. Ця армія хоч і є найпотужнішою в Європі за межами Росії, однаково потребуватиме посилення зовнішньою підтримкою. Зростаючі можливості європейських військових можуть забезпечити додаткову підтримку, необхідну українцям для стримування майбутньої війни. Зброя США матиме у цьому важливе значення.

Як і у випадку із Західною Німеччиною, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, оборонні гарантії НАТО стосуватимуться лише тієї частини української території, яка знаходиться під контролем українського уряду. Сполучені Штати повинні відхилити вимогу Росії про примусовий нейтралітет і де-факто роззброєння України.

Сполучені Штати та Європа не повинні визнавати претензій Росії на українську територію та відкидати будь-які зміни кордонів силою, як це було зроблено в Доктрині Стімсона 1932 року (Маньчжурія), Декларації Веллса 1940 року (країни Балтії) та Декларації Помпео 2018 року. (Крим).

Як член НАТО Україна зобов’язується відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів мирними та дипломатичними засобами. До її вступу союзники зроблять додаткові кроки для інтеграції України в Альянс, зокрема запропонувавши Україні постійне місце в Північноатлантичній раді, а українському генералу – місце у Військовому комітеті.

Європа має зробити більше для безпеки України та своєї власної. Сполучені Штати та Європа повинні зміцнювати спільну діяльність та інвестиції в свою оборонну промисловість.

США та їхнім союзникам потрібна нова політика стримування Росії. Це також включає збереження заморожених російських суверенних активів і обмежень на технології, а також обережність у знятті санкцій. Не повинно бути повернення до залежності від російських енергоносіїв чи інших ресурсів. Союзники повинні бути готові посилити економічний тиск і змусити Росію заплатити ціну, якщо вона порушить умови припинення вогню.

10:10 Українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із представниками команди Дональда Трампа, відповідальними за політику щодо України за участі Майка Волтца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, та Кіта Келлога – кандидата на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

278,2% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

112,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

512,6% автомобільної техніки (з них 8,1% за минулий тиждень),

682,3% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 41 авіаудару, зокрема скинув 55 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4,8 тисяч обстрілів, з них 152 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2240 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Краснопілля, Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Дворічна, Петропавлівка, Лозова, Костянтинівка, Гуляйполе, Новоандріївка. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по трьох районах зосередження особового складу та по одному пункту управління противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга, Глибоке, до того ж противник активно задіював бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Лисівка та Пушкіне. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 ворожий штурм. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники наступальних дій не проводили, проте активно застосовували авіацію. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

09:20 Вночі (із 20:00) противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської обл., також атакував Україну 44 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ РФ).

Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях. 12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

За минулі сім днів було збито 261 із 452 запущених по Україні БПЛА, ще 180 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

09:15 Начальник російського генерального штабу генерал Герасімов 27 листопада зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб, зокрема, обговорити удар "Орєшніка" по Україні. Під час розмови Герасімов нібито заявив, що запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування Україною американських ракет ATACMS по території РФ. Герасімов ініціював цю розмову, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря, щоби американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З'являється все більше доказів особистої причетності президента Росії Путіна та інших високопосадовців Кремля до примусової депортації та «перевиховання» українських дітей у Росії.

• Президент Росії Путін продовжує стверджувати про економічну стабільність і зростання в Росії, в той час як високі процентні ставки і зусилля по боротьбі з інфляцією свідчать про те, що Кремль стурбований економічною стабільністю в довгостроковій перспективі.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 4 грудня, що Вірменія фактично досягла «точки неповернення» у своїх відносинах з очолюваною Росією Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Торецьку та поблизу Великої Новосілки. Російські війська нещодавно просунулися в Часів Яр, поблизу Торецька, Покровська, Вугледара, Великої Новосілки та в Курській області.

• Кремль продовжує використовувати свою програму «Час героїв» для призначення ветеранів війни в Україні на керівні посади в російському уряді та великих державних компаніях.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: