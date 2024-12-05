Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду.

Мішель Барньє подає до демісії з посади прем’єрміністра.

Парламент Франції – Національні збори – ухвалив у середу, четвертого грудня, резолюцію про недовіру уряду Мішеля Барньє. Про це повідомила газета Le Figaro. За таке рішення проголосував 331 депутат з 574-х. Це перший з 1962 року випадок, коли французький парламент проголосував за винесення вотуму недовіри кабінету міністрів, нагадаємо, що 62 роки тому у відставку було відправлено уряд Жоржа Помпіду.

Питання про вотум недовіри ультраліва партія «Нескорена Франція» винесла на голосування Національних зборів другого грудня. Підставою стало те, що прем’єрміністр Мішель Барньє (Michel Barnier) ухвалив законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік, використовуючи ст. 49.3 Конституції. Вона дозволяє ухвалити закон без обговорення в парламенті.

Мішель Барньє в ході голосування бюджету пропонував скоротити видаткові статті на 40 млрд євро та підвищити податки для великих компаній з метою поповнити бюджет ще на €20 млрд. Проти пропозицій Барньє виступили і ультраправа партія «Національне об'єднання», і ультралівий «Новий народний фронт».

Винесення резолюції про недовіру уряду, згідно зі статтею 50 Конституції Франції тягне за собою відставку уряду. Прем'єрміністра Франції Мішеля Барньє очікують у Єлисейському палаці в четвер зранку, п’ятого грудня. Там він повинен подати президентові Емманюелеві Макрону заяву про демісію.

Нагадаємо, що 73-річного члена правої партії «Республіканці» Мішеля Барньє було призначеного на посаду п’ятого вересня. Його кабінет пропрацював найкоротший термін в історії П'ятої республіки – лише 90 днів.