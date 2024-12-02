Укрзалізниця запускає "Лижний Експрес" із Києва до Славська.

 

З 19 грудня до гір вирушатиме традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько під назвою "Лижний Експрес". Про це повідомляє Укрзалізниця.

 

"Цей швидкісний Hyundai – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", – кажуть в Укрзалізниці.

 

Поїзд вирушатиме о 05:50 з Дарниці, а з Києва – о 06:19. Зі Львова "Лижний Експрес" їхатиме о 12:09, щоб вже о 14:03 прибути до Славська.

 

У зворотну дорогу поїзд зі Славська їхатиме о 14:26, зі Львова відправлятиметься о 16:30, а до Києва прибуватиме о 22:28, відповідно до Дарниці – о 23:00.

 

"Завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину. Тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська", – додають у залізничній компанії.

02.12.2024

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