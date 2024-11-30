Сирійські повстанці з турецькою підтримкою захопили більшу частину Алеппо.

Москва пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу.

Вояки сирійського сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) за неофіційної підтримки Туреччини під час швидкого наступу захопили як мінімум половину території міста Алеппо. Про це зранку в суботу, 30 листопада, повідомив телеканал ВВС з покликом на інформацію Сирійської наглядової ради з прав людини. Ще в п’ятницю увечері на західних околицях Алеппо точилися запеклі бої.

Напередодні сирійська влада закрила летовище Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три військові джерела. Тим часом самі повстанці, які виступають проти президента Башара Асада, заявили, що досягли центру Алеппо.

Таким чином антиурядові сили повертаються до міста вперше з 2016 року, коли Асад та його союзники – Росія й Іран – вибили їх з Алеппо. Повстанці тоді були змушені відступити з міста після кількох місяців бомбардувань та облоги.

Бійці опозиції на чолі з ХТШ розпочали наступ на контрольовані сирійським урядом райони ще в середу, 27 листопада, і до п'ятниці, 29 листопада, досягли Алеппо. Джерела, пов'язані з турецькою розвідкою, стверджують, що Анкара, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для наступу й підтримала їх, надаючи зброю та відряджаючи військових інструкторів.

Сирійським урядовим силам все ще допомагає Росія. Російські військовики підтвердили, що надають підтримку сирійській армії з повітря. «ВКС Росії завдають ракетно-бомбових ударів по техніці та живій силі незаконних збройних формувань, пунктів управління, складів, артилерійських позицій», – заявив заступник керівника Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії (структура у складі російського військового угруповання) Олег Ігнасюк. Москва пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу.