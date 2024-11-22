Укрзалізниця анонсувала новий потяг до Варшави.

На маршруті Варшава – Рава-Руська з’явиться ще одна пара потягів, а до Рави-Руської можна буде дістатись прямим потягом з Чернівців. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Поїздів до Варшави стає ще більше. Укрзалізниця призначає другу пару поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями", – повідомляють в Укрзалізниці.

Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity. На маршруті Рава-Руська – Львів – Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3. Тож відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні потяги.

"Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці – Рава-Руська", – додають в Укрзалізниці.

Як і раніше, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.