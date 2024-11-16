Ліберали в Бундестазі домагаються негайних поставок ракет TAURUS Україні.

ВДП, яка вийшла з урядової коаліції, планує поставити це питання на голосування в парламенті ще до його розпуску.

 

 

Вільна демократична партія (ВДП) має намір ще до розпуску Бундестаґу та проведення дочасних  парламентських виборів винести на голосування у парламенті питання щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет TAURUS. Про це заявив голова фракції лібералів у Бундестазі Крістіан Дюрр (Christian Dürr) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому у суботу, 16 листопада. Він висловив упевненість, що в цьому питанні його партію підтримають і опозиційний блок ХДС/ХСС, і «зелені», які залишилися в урядовій коаліції.

 

«Це було б можливо. І я цілком можу собі уявити, зважаючи на заяви ХДС/ХСС та "зелених", що така пропозиція могла б мати успіх», – запевнив  Дюрр, відповідаючи на запитання журналіста щодо військової допомоги Україні.

 

Дюрр зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц «поширює легенди» про причини розпаду правлячої «світлофорної» коаліції. «Він хотів отримати додатково три мільярди євро для України, які я йому обіцяв. При бюджеті в 488 мільярдів це було б цілком здійсненно. Але не 15 мільярдів, яких хотів Шольц, щоб на 12 мільярдів, які залишилися, реалізувати проєкти СДПН», – заявив голова фракції ВДП.

 

«Більше того, якщо ситуація в Україні драматична, то в першу чергу потрібні не гроші. Ми запропонували, щоб крилаті ракети TAURUS нарешті були поставлені в Україну», – наголосив Дюрр.

16.11.2024

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