Марін Ле Пен можуть покарати тюремним ув’язненням.

Окрім того, прокуратура вимагає оштрафувати ультраправу французьку політикиню на два мільйони євро і позбавити права обиратися до органів влади.

Після півторамісячних судових слухань прокуратура Парижа оголосила, що вимагає п’ять років обмеження волі для лідерки парламентської фракції ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту. Причому два роки з вказаного терміну вона мала б провести у в’язниці. Про це повідомила газета Le Monde. Окрім того, прокурори вимагають оштрафувати політикиню на два мільйони євро. Раніше її вже було засуджено в цій справі до виплати 330 тисяч євро на користь Європарламенту.

Якщо суд погодиться зі звинуваченням, то 56-річна Ле Пен, окрім того, не зможе балотуватися на виборах президента Франції у 2027 році, оскільки їй заборонять обіймати державні посади й обиратися до органів влади протягом тих же п'яти років.

Прокуратура зажадала, щоб заборона займати держпосади набула чинності негайно, навіть якщо адвокати подадуть апеляцію. Сама Ле Пен звинуватила прокурорів у прагненні «позбавити французів можливості голосувати за тих, за кого вони хочуть». «У мене немає абсолютно жодного відчуття, що я скоїла хоч найменше порушення або хоч найменшу протизаконну дію», – заявила вона.

Процес у справі керівництва французького ультраправого «Національного об'єднання» на чолі з Марін Ле Пен розпочався у кримінальному суді Парижа 30 вересня. Ле Пен та ще 24-х представників партії звинувачують у розкраданні коштів Європейської Унії та прихованому фінансуванні партії. З’ясувалося, що вони фіктивно наймали депутатських помічників у Європарламенті, щоб викрасти гроші на користь партії. Насправді ж наймані працівники жодного дня не працювали в ЄП, а числилися суто на папері. Максимальне покарання за цим звинуваченням – до десяти років позбавлення волі. Сумарні збитки оцінені майже в сім мільйонів ​​євро.