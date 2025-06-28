Вікторію Амеліну, яку вбили росіяни, посмертно нагородили премією Орвелла.

Письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула два роки тому внаслідок ракетного удару по Краматорську, посмертно нагороджена премією Джоржа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн") за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну". Про це повідомляє The Guardian.

"Незабутня картина людських наслідків війни", – сказав про книгу голова журі Кім Даррок.

Йдеться про незавершену книгу Вікторії Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну", що поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію. Книга вийшла у 2025 році у видавництві William Collins, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд.

"Амеліна привносить у свою розповідь гостроту журналістки та майстерність природженої письменниці, що робить її справжньою спадкоємицею Джорджа Орвелла", – зазначив Кім Даррок.

Коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, Амеліна працювала над романом, але невдовзі перейшла до поезії та документалістики. Вона надіслала подрузі останній варіант книги "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" незадовго до своєї смерті.

Після її смерті група письменників разом з чоловіком Вікторії Алексом упорядкували матеріал – який, за їхніми оцінками, становив близько 60% від того, що планувала Амеліна – у зручну для читання версію, додавши виноски та іноді вставляючи матеріал з попередніх чернеток.

Від імені Вікторії Амеліної нагороду прийняв її чоловік.

Премія імені Джорджа Орвелла присуджується за твори, які "здатні перетворити політичний текст на мистецтво". Таке побажання залишив сам Орвелл у своєму заповіті. Призовий фонд премії становить 3 тисячі фунтів. Призові кошти будуть спрямовані на підтримку фестивалю, який започаткувала Вікторія Амеліна в Україні, Нью-Йоркського літературного фестивалю.