Львівська письменниця Вікторія Амеліна стала 13-ю жертвою ракетного удару по Краматорську.

У лікарні Дніпра померла Вікторія Амеліна. 37-річна львівська письменниця стала жертвою російського удару по Краматорську 27 червня. Разом із делегацією колумбійських письменників та журналістів вона вечеряла в ресторані Ria Lounge коли ворог вдарив «Іскандером» по цій будівлі: Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі.

Про час та місце прощання з Вікторією у Києві та Львові буде повідомлено згодом.

Вікторія Амеліна, українська письменниця, членкиня Українського ПЕН, засновниця літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на Донеччині, авторка Zbrucа. З літа 2022-го вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds. Вікторія разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни. Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.