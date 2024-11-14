Тулсі Ґаббард виступала проти допомоги Україні й відстоювала тезу про «легітимні занепокоєння Росії».

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив кандидата на посаду директора Національної розвідки. Це 43-річна колишня конґресвумен, ексдемократка Тулсі Ґаббард (Tulsi Gabbard). «Я знаю, що Тулсі привнесе до нашої розвідувальної спільноти безстрашний дух, який визначив її блискучу кар'єру, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир з позиції сили», – наводить Reuters фрагмент заяви, поширеної перехідною командою Трампа.

Тулсі Ґаббард досі не працювала в цаині розвідки, проте служила у Національній гвардії США з 2003 року, виконувала завдання у польовому медичному підрозділі американської армії в Іраку з 2004 до 2005 року. 2020-го вона перейшла до армійського резерву, ще через рік отримала звання підполковника. У минулому Тулсі Габбард була політичним оглядачем на телеканалі Fox News, хоча належала до Демократичної партії. 2013 року вона була обрана до Палати представників Конґресу США. Водночас вона була віцеголовою Демократичного національного комітету. У січні 2019 року Габбард оголосила про намір висунути свою кандидатуру на президентських виборах у США 2020, але в результаті підтримала Джо Байдена.

А вже 2022 року поліиткиня залишила лави демократів і в серпні 2024-го підтримала Трампа на президентських виборах.

З початку вторгнення Росії в Україну Талсі Ґаббард виступає з проросійських позицій. Ще в лютому 2022 року вона заявила, що «цієї війни та страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнали легітимне занепокоєння Росії щодо вступу України до НАТО». Ґаббард виступала проти фінансування України із боку США.

Хоча явну антиукраїнську позицію політикиня демонструвала ще раніше. Наприклад у квітня 2018 року, вона разом із групою конґресменів, виступила зі звинуваченнями на адресу Польщі й України в антисемітизмі. А саме, звинуватила обидві держави та її уряди у возвеличуванні нацистів та заперечуванні Голокосту. У травня того ж року Асоціація єврейських громадських організацій та общин України спростував ці звинувачення, а саму заяву конгресменів від Демократичної Партії назвав «антиукраїнською дифамацією», яку використовує російська пропаганда у війні проти України. Також Ґаббард заявляла, що США багато років «провокували Путіна», а також, що в Україні є 25 небезпечних біолабораторій, які можуть випускати смертельні патогени. У липні 2022 року Тулсі Ґаббард була включена Україною до списку американських політиків, науковців та активістів, які «просувають російську пропаганду».