Тайвань припинить постачання чіпів для ШІ до Китаю.

Таку вимогу перед тайванською компанією висунув Вашінґтон.

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів надіслало тайванському виробникові напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) листа з вимогою обмежити з наступного тижня експорт деяких складних чіпів до Китаю. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела. Імовірно йдеться про чіпи, що можуть використовуватися для штучного інтелекту й у графічних процесорах.

Як зазначає аґенція, вимога надійшла через кілька тижнів після того, як в ШІ-процесорі від китайської компанії Huawei виявили чіп TSMC. Тайванська компанія сама повідомила про це міністерство торгівлі США. Варто нагадати, що Huawei вже кілька років перебуває під американськими санкціями.

Після отримання листа зі США компанія TSMC повідомила клієнтів у Китаї про те, що з понеділка, 11 листопада, припиняє постачання чіпів.

Японське видання Nikkei Asia раніше цього тижня писало, що TSMC призупинить виробництво чіпів для ШІ та високопродуктивних обчислень для кількох китайських компаній. Причиною стало посилення заходів експортного контролю США.