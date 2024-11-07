Фінляндія запропонувала НАТО розмістити у себе базу БПЛА.

Йдеться про розвідувальні дрони RQ-4D.

Влада Фінляндії запропонувала розмістити безпілотні розвідувальні дрони НАТО на одній зі своїх авіабаз. За даними порталу телерадіомовлення Yle, зараз ініціатива перебуває на ранніх стадіях планування і країни Північної Європи конкурують за місце дислокації бази дронів.

Наразі безпілотники розміщуються у Сігонелі, Італія. Звідти вони, зокрема, здійснюють польоти для збирання інформації на східному кордоні Фінляндії. На даний момент розглядаються чотири бази, де можуть розмістити БПЛА, проте найбільш вірогідною вважається фінська база Пірккала.

Пірккала – авіабаза винищувачів ВПС Фінляндії. На ній також розміщуються американські винищувачі F-35. За даними газети Iltalehti, на ній можуть розмістити розвідувальні БПЛА RQ-4D. Перевагою цієї бази називають близькість до російського кордону, а також критично важливих районів Балтійського моря. Альтернативним місцем розміщення безпілотників називається аеродром у Норвегії.

Нагадаємо, що Фінляндія стала членом НАТО щойно з квітня 2023 року. У вересні поточного року Північноатлантичний Альянс вирішив розмістити на сході країни штаб сухопутних військ. Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен (Antti Häkkänen) повідомляв, що штаб буде розміщений у Міккелі, що розташований за 140 км від російського кордону.