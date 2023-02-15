У сільській церкві на Львівщині виявили рідкісний розпис зі сценою Старого Завіту.

У церкві Святого Юрія у селі Ладанці на Львівщині під час ремонтних робіт виявили розписи початку XIX століття. На стіні над престолом знайшли фреску зі сюжетом Старого Завіту – Ноєве жертвоприношення, що є унікальним явищем у церковній традиції.

Про виявлені розписи повідомила львівська реставраторка Ірина Гірна, передає ZAXID.NET.

Перед новим ремонтом у церкві демонтували для реставрації верхню частину іконостасу в гуцульському стилі 1930-х років. Штукатурка на стіні під ним сама відлущувалась, і священник помітив там первісний розпис.

"Первинний іконостас мав один ярус, тому стіну над ним декорували. Над царськими вратами зверху на стіні ми виявили розпис жертвоприношення Ноя. Я вперше бачу таке насправді. Старозавітні сцени ніхто на такому місці не малював. Хіба в нижній частині, на престолі, малювали жертвоприношення Авраама. А тут Ной", – дивується Ірина Гірна.

Мається на увазі біблійний сюжет після закінчення потопу, коли Ной вийшов із ковчега і приніс Богу жертву. Старозавітних сюжетів на такому місці у храмах переважно не зображають, бо йшлося про кровну жертву.

"Ной приносить жертву на вівтарі як подяку. Тут є союз Бога і людини, відповідно, подібний союз відбувається через служіння на престолі під час Літургії. Воно має досить глибокий богословський зміст. Хоча справді доволі дивно, що Старий Завіт намальований фактично над іконостасом. Традиційно сцени зі Старого Завіту зустрічалися на нижніх ярусах іконостасу, над ними йшли намісні ікони", – прокоментував настоятель церкви у Ладанцях отець Іван Городицький.

Ірина Гірна радіє, що місцевий парох розуміє цінність давнього мистецтва і проводить просвітницьку роботу з громадою про необхідність збереження фресок.

"Ми взагалі не знаємо нашої культури. Бо такі малі церкви в селах переважно забілені, перемальовані, ніхто в них ніколи не шукає розписів. Тому ми в принципі не знаємо, що там зображалося. Тут, на Гологорах, багато схожих церков, вони вже всі перемальовані. Але ніхто їх не досліджував. Ми знаємо, як виглядають гарні великі католицькі храми, а як виглядали первісно греко-католицькі церкви – не знаємо насправді", – пояснює Гірна.

Реставраторка дослідила весь об’єм церкви, але розписи є лише у вівтарній частині, на решті стін є мармуризація – мальований мармур, без орнаменту і в поганому стані. Розписи довкола іконостасу з виявленими пізньобароковими балдахінами, іконами законсервують і реставрують, а також відтворять на репродукції фотографій. Парафія сподівається на підтримку благодійників.

Церква Святого Юрія збудована у 1824 році для громади УГКЦ. Отець Іван Городицький має ще парафію у сусідньому селі Пнятині. Тамтешня церква є пам’яткою національного значення, вона дерев’яна.