​Трамп заявив про свою перемоги на виборах.

47 президентом США його вже визнали і експертне середовище, й політикум. А Зеленський привітав з перемогою.

Дональд Трамп вже фактично переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. І хоча ще не зроблені остаточні підрахунки й Трампові бракує чотирьох голосів для здобуття більшості в Колегії виборників, але вже фактично і експертне середовище, й політикум погодилися, що наступним, 47 президентом США стане Трамп. А український президент Володимир Зеленський одним з перших привітав його з перемогою.

Надію у прихильників Дональда Трампа вселили вже перші результати екзитполів, які почали з'являтися приблизно о сьомій вечора за Вашінґтоном. Так, судячи з екзитполу CNN , Демократична партія провалила завдання мобілізації електорату. 5 листопада республіканців прийшло на дільниці більше (40%), ніж демократів (37%). Також з'ясувалося: 67% тих, хто вважає, що ситуація в американській економіці погана або дуже погана, проголосували за Дональда Трампа. Крім того, демократичній кандидатці Камалі Гарріс не вдалося достатньо розвинути в електоральних цілях тему з критикою заборони на аборти на федеральному рівні: білі жінки голосували частіше за прихильника такого заходу Дональда Трампа (50% проти 48%). А білі чоловіки підтримували експрезидента значно активніше, ніж Камалу Гарріс (59% проти 39%). І, що стало зовсім несподіванкою, Дональда Трампа підтримали чверть чоловіків-афроамериканців.

Трамп ще до оголошення офіційних результатів заявив про свою перемогу на виборах президента США. «Зараз очевидно, що ми досягли неймовірної політичної перемоги. Такої перемоги наша країна ще ніколи не бачила… Ми збираємося допомогти нашій країні зцілитися. У нас країна, яка потребує допомоги. Ми захистимо наші кордони. Ми виправимо все у нашій країні. Я не заспокоюся, поки не побудую сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви», – сказав він, виступаючи перед своїми прихильниками у Флориді.

Трамп пообіцяв американцям, що вони зможуть повернути реальний контроль над своєю країною. Він заявив, що вирішуватиме проблему державного боргу США та знизить податки.

Він подякував американському народу за підтримку, а також висловив подяку своїм спонсорам, зокрема, підприємцю-мільярдеру Ілонові Маску, бізнесмену та президентові UFC Дейні Вайту (Dana White) та незалежному кандидату, який пізніше долучився до кампанії Трампа – Робертові Кеннеді-молодшому.

Дональд Трамп після виборів ще не встиг нічого сказати про Україну, проте заявив, що має намір припинити війни у ​​світі. «Я не збираюся починати війни, я збираюся, навпаки, покласти край війнам», – пообіцяв Трамп. Він наголосив, що за чотири роки його першої президентської каденції «у нас не було воєн, якщо не вважати, що ми завдали поразки "Ісламській державі"».