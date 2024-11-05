Суд у Пенсільванії дозволив Маску розігрувати по мільйону доларів серед виборців.

Таким чином мільярдер намагається опосередковано підтримати Трампа на виборах.

 

 

Суддя суду загальної юрисдикції в штаті Пенсільванія Анджело Фоґлієтта (Angelo Foglietta) за день до голосування на президентських виборах у США дозволив мільярдеру Ілонові Маску і його компанії America PAC продовжити щоденний розіграш по одному мільйону доларів для виборців у семи «хитких» штатах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Нагадаємо, що окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер (Larry Krasner) звернувся 28 жовтня з поданням до суду з проханням заборонити політичну лотерею Маска. Він стверджував, що лотерея є незаконною з нечітко визначеними правилами. Краснер також вимагав фінансових санкцій для America PAC.

 

Суддя Фоґлієтта ухвалив рішення не задовольняти вимогу прокурора після того, як адвокати Ілона Маска заявили, що переможці є «оплачуваними представниками», а не обраними випадковим чином через лотерею. Скарбник політичної лотереї і директор America PAC Кріс Янґ (Chris Young) репрезентував справу так, що мільйонні виплати це – жоден лотерейний виграш. І що одержувачі цієї суми обираються для, нібито, співпраці з в рамках програми America PAC. Вони проходять попередню перевірку, щоб організатори розіграшу могли переконатися, що це є ті люди, чиї цінності збігаються з переконаннями Ілона Маска. Кріс Янґ додав, що організатори зобов'язали отримувачів суми підписати угоди про нерозголошення.

 

Хоча сам Маска на мітингу Трампа 19 жовтня репрезентував акцію America PAC саме як лотерею, в якій  випадковим чином один мільйон доларів присуджуватиметься людям, які підпишуть відповідну петицію.

 

Відомо, що для участі в лотереї зареєструвалося понад мільйон осіб зі семи штатів. Маск уже роздав 16 мільйонів доларів зареєстрованим виборцям з «хитких» штатів, які отримали право на приз, підписавши його політичну петицію. Адвокат Маска Кріс Ґобер (Chris Gober) повідомив, що останнього отримувача перед президентськими виборами було визначено в Мічіґані. Іншими переможцями стали представники штатів Вісконсін, Невада, Арізона, Джорджія, Північна Кароліна та Мічіґан. Ґобер запевнив, що учасники лотереї отримають виграш до 30 листопада.

 

Міністерство юстиції США попередило, що розіграш може порушувати федеральне законодавство про підкуп виборців, проте поки що не вдалося до будь-яких офіційних дій.

05.11.2024

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