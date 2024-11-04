Трамп наробив мільйонні борги за організацію передвиборчих мітингів.

Проте декілька міст вирішили не висувати проти нього фінансових претензій.

 

 

Виборчий штаб кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа не сплатив шалених рахунків у кількох містах, де політик проводив мітинги в останні кілька років. Про це повідомив телеканал ABC News. За даними каналу, неоплаченими залишилися «десятки тисяч рахунків». Водночас стало відомо, що муніципалітети деяких міст вирішили не стягувати необхідних сум з політика.

 

Як зазначає канал, у низці випадків заборгованість кампанії пана Трампа за безпеку на мітингах та інші витрати перевищують пів мільйона доларів. У числі неоплачених рахунків згадуються:

 

- у місті Ель-Пасо (штат Техас) не сплачено $569 тис.;

 

- Альбукерке (Нью-Мексико) – $444,9 тис.;

 

- Тусон (Арізона) – $145,2 тис.;

 

- Ері (Пенсильванія) – $98,1 тис.;

 

- О-Клер та Ґрін-Бей (Вісконсин) – $47 тис. та $33 тис. відповідно.

 

Всі ці міста мають намір домогтися компенсації витрат через суд. У деяких випадках борги залишаються несплаченими з часів ще першої кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Через борги місцеві органи влади стикаються з «величезними сумами непередбачених видатків», що змушує їх виходити за межі бюджету, пояснює телеканал.

 

Проте кілька міст вирішили не стягувати витрати на проведення мітингів політика. Зокрема Ріо-Ранчо (Нью-Мексико) не вимагає з Трампа $240 тис., а округ Нассау – аж один мільйон доларів, причому друга сума включає лише оплату позаурочної роботи співробітників поліції.

04.11.2024

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