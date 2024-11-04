985-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (із 19:00) росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська область), атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 50 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

За минулі сім днів було збито 262 із 452 (58%) запущених по Україні БПЛА, ще 170 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

269,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

106,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

470,6% автомобільної техніки (з них 8,1% за минулий тиждень),

653,1% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

70,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 169 бойових зіткнень. За наявною інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 90 авіаційних ударів, зокрема скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 98 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1564 дрони-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Харків, Рублене, Питомник, Окіп, Козача Лопань, Муравське, Ковалі, Костянтинівка, Макариха, Зрубанка, Ківшарівка, Богуславка, Мала Данилівка, Сенькове, Надія, Твердохлібове, Терни, Ямполівка, Сіверськ, Міньківка, Баранівка, Воздвиженка, Іллінка, Велика Новосілка, Макарівка, Білогір’я, Юрківка, Новоданилівка та Мала Токмачка. Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька. 27 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Дванадцять атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку загарбники тричі безрезультатно атакували позиції наших військ. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:35 Сили оборони вночі знешкодили всі російські безпілотники, які атакували Київ.

08:30 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу в другому турі президентських виборів, що відбувся 3 листопада 2024 року.

• Влада Молдови повідомила про масштабне російське втручання та диверсії під час другого туру президентських виборів, що відбувся вчора, ймовірно, з метою надання переваги прокремлівському кандидату Стояногло.

• Зусилля міністерства оборони Росії щодо централізації контролю над неофіційними російськими підрозділами з експлуатації безпілотників можуть знизити ефективність російського потенціалу безпілотників.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець спростував російську інформаційну операцію щодо обміну військовополоненими, спрямовану на дестабілізацію українського суспільства та підрив довіри українців до своєї влади.

• Український чиновник повідомив, що російські підрозділи морської піхоти не можна вважати «елітними» через відсутність спеціалізованої підготовки для новобранців і через те, що українські сили знищили основне ядро російської професійної армії з початку повномасштабного російського вторгнення.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: