Соціологи прогнозують радше перемогу Маї Санду.

Хоча вказують на досить відчутний чинник невизначеності.

Чинна президентка Молдови Мая Санду з більшою ймовірністю мала б перемогти свого конкурента, колишнього генерального прокурора Александра Стояноґло, в другому турі президентських виборів, який відбудеться третього листопада. Про це свідчать результати опитування громадської думки, опубліковані в четвер, 31 жовтня, соціологічною компанією iData – повідомляє молдовський інформаційний портал NewsMaker.

Згідно з результатами опитування, 39,3% його учасників підтримали б на виборах Санду, а 32,1% – її опонента Стояноґло. При цьому 24,4% респондентів заявили, що не визначилися з вибором, а 4,2% сказали, що не підуть голосувати. З урахуванням респондентів, що визначилися, і діаспори соціологи прогнозують, що Санду в другому турі отримає 55,2% голосів, а Стояноґло – 44,8%.

Водночас генеральний директор iData Мігай Болоґан (Mihai Bologan), представляючи результати дослідження, застеріг на пресконференції, що насправді демографічна структура виборців, які приходять на вибори, відрізняється від соціологічної вибірки, яка покликана відображати настрої всього населення. У зв'язку з цим базовий соціологічний сценарій не підходить для точного прогнозування результату.

Для розв'язання цієї проблеми компанія підготувала три сценарії другого туру: класична соціологічна вибірка, вибірка, яка відповідає структурі виборців у першому турі за віком, статтю, місцем голосування та голосом за певного кандидата, а також вибірка, яка враховує результати референдуму.

Якщо ґрунтуватися на структурі населення, яке проголосувало у першому турі, то за Санду готові проголосувати 35,3%, а Стояноґло – 35,2%. У цьому сценарії з урахуванням тих, хто визначився, і діаспори Санду може отримати 52,2%, а Стояноґло – 47,8%. Якщо зважати на структуру при голосуванні на референдумі, то Санду отримає 34,3%, а Стояноґло 36,8%. У третьому сценарії перемогу з урахуванням тих, хто визначився, і діаспори Санду теж переможе, але вже з 51,1%, а Стояноґло отримає 48,9%.

iData проводила опитування 25–29 жовтня серед 1005 громадян Молдови з правом голосу, за винятком тих, хто мешкає у Придністров'ї та за кордоном. Похибка становить +/- 3%.