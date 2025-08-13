Путіна обставив свою резиденцію на Валдаї 12-ма системами ППО.

Ще рік тому їх було лише дві.

 

 

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області розташовано щонайменше 12 систем протиповітряної оборони. Рік тому їх там було лише дві. Про це у повідомило Радіо Свобода з покликом на аналіз супутникових знимок.

 

Користувач соцмережі X із ніком jembobineuse заявив, що виявив на «Яндекс.Картах» кілька систем ППО на Валдаї, про які раніше не повідомлялося. Журналіст Радіо Свобода Марк Крутов підтвердив ці дані. Він позначив усі системи ППО у цьому районі на інтерактивній карті.

 

 

Перший комплекс ППО за кілька кілометрів від  резиденції Путіна на Валдаї виявили ще у січні 2023 року. Тоді ЗМІ опублікували фотографію зенітно-ракетно комплексу «Панцир-С1». У липні 2024 року було виявило біля резиденції другу систему «Панцир-С1».

 

Як зазначає Радіо Свобода, у той час як одну резиденцію Путіна охороняє 12 систем ППО, в Москві та цілій Московській області було виявлено лише близько 60 систем ППО. Такі установки є біля інших резиденцій Путіна, зокрема біля резиденції в Ново-Огарьово в Московській області. Про неї стало відомо зі сюжету на телеканалі «Россия-1».

 

Видання «Проект» повідомляло, що на Валдаї поряд з резиденцією Володимира Путіна розташований будинок олімпійської чемпіонки з гімнастики Аліни Кабаєвої, яка, як підозрюють, є матір’ю трьох дітей російського диктатора.

13.08.2025

