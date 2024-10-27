977-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 У Болгарії тривають дострокові парламентські вибори, повідомляє Novinite. Як зазначається, це вже восьмі вибори в Болгарії з 2020 року – після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ, країна так і не змогла сформувати довготривалий уряд.

14:50 Грузинська опозиція не визнає результати парламентських виборів та планує мітинги, повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на лідерів опозиційних партій.

14:15 Міністри фінансів країн G7 пообіцяли боротися з порушеннями стелі цін на російську нафту, пише The Guardian. Міністри визнали факт численних порушень стелі цін на нафту з РФ і заявили, що "залишаються прихильними до прийняття подальших ініціатив у відповідь на порушення".

13:40 У Японії тривають дострокові парламентські вибори, повідомляє Kyodo News. Зазначається, що про дострокові вибори нижньої палати парламенту оголосив новий прем'єр-міністр Шігеру Ішіба через три дні після обрання.

13:05 За минулий тиждень, з 21 по 27 жовтня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1198 російських атак (позаминулого тижня – 1269), при цьому знищено 10520 російських військових (позаминулого – 9590): у середньому 8,8 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 7,6).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 328 (було 218) та на колишньому Новопавлівському (нині – Курахівський та Времівський) напрямку – 343 (позаминулого тижня було 381).

12:15 Протягом тижня російські війська застосували проти України понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу, повідомив Президент Володимир Зеленський.

11:00 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один - полетів у напрямку Білорусі (разом 93%).

За минулі сім днів було збито 319 із 541 (59%) запущених по Україні БПЛА, ще 177 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 92%).

10:30 Вночі росіяни знову атакував Київщину ударними дронами, всі ворожі цілі знищені силами ППО, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає, але в одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та два автомобілі, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.

10:20 Вночі сили знищили 3 "шахеди" на Черкащині, уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині, без потерпілих, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,7% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

105,8% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

459,3% автомобільної техніки (з них 8,3% за минулий тиждень),

643,3% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

111,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

70,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1600 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Храпівщина, Яблунівка, Миропілля, Басівка, Гоптівка, Козача Лопань, Одрадне, Піщане, Глушківка, Берестове, Загризове, Терни, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Мирноград, Успенівка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Львове. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника. На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції наших воїнів. П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодил 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:30 Ізраїльський удар у відповідь по Ірану знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет, пише Axios. Знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свій ракетний арсенал і може утримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю: Ізраїль завдав удару по 12 "планетарних змішувачах", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіусу дії, які складають основну частину ракетного арсеналу Ірану. Відновлення змішувачів може зайняти щонайменше рік.

09:25 У ніч на 27 жовтня російські війська знову атакували Київ безпілотниками, повітряна тривога в столиці тривала майже 3½ години, повідомила міська військова адміністрація. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Усі дрони було знешкоджено на околицях міста, постраждалих або руйнувань не зафіксовано.

09:20 Внаслідок атаки ударних безпілотників у Роменському районі пошкоджено об'єкти енергетики, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

09:15 Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив з послом Республіки Індія Раві Шанкаром і військово-морським аташе Сантошем Белліаппою перспективи українсько-індійського співробітництва у сфері оборонної галузі промисловості.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні нема російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Агентство Bloomberg повідомило з посиланням на документи південнокорейської розвідки, що друга група північнокорейських солдатів незабаром вирушить до Росії.

• Німецький виробник зброї Rheinmetall оголосив про підготовку до відкриття додаткових заводів оборонної промисловості в Україні.

• Російське військове командування, за повідомленнями, продовжує залучати військових фахівців до штурмових операцій і нести невиправдані втрати, ймовірно, намагаючись централізувати контроль над російськими військами і підтримувати темп російських наступальних операцій на всьому театрі бойових дій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: