Ізраїль завдав удар відплати по Ірану.

Тегеран запевняє, що завдано лише «обмежених збитків».

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) в ніч на суботу, 26 жовтня, здійснила акцію відплати проти Ірану. Авіаційних ударів було завдано по низці іранських військових об’єктів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ЦАГАЛу. Атака Ізраїлю стала відповіддю на масований удар Ірану по Ізраїлю з використанням балістичних ракет першого жовтня.

 

«У відповідь на багатомісячні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль прямо зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані. Режим в Ірані та його проксі в реґіоні постійно атакують Ізраїль з 7 жовтня на семи фронтах, включно з прямими атаками з іранської території. Ізраїль має право та обов'язок відповісти на удари по своїй території. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані», – йдеться у повідомленні ЦАГАЛу в Telegram.

 

Про наслідки ударів наразі точно не відомо. Як йдеться у повідомленні агентства Mehr, у Тегерані пролунало кілька вибухів. Аналогічну інформацію наводить агентство IRNA та низка інших іранських ЗМІ. Пізніше стало відомо, що у місті спрацювали засоби протиповітряної оборони.

 

Державні ЗМІ Ірану стверджують, що система протиповітряної оборони успішно протистояла атакам Ізраїлю на військові цілі в провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам, тому окремі об’єктам завдано «лише обмежених збитків».

 

Як подає телеканал CBS з покликом на свої джерела, Ізраїль завдав ударів лише по військових цілях. Атака не торкнулася ядерних чи нафтових об'єктів.

 

Телеканал NBS з покликом на свої джерела повідомив, що, за попередньою інформацією, ударів було завдано по казармах та складу зі зброєю.

26.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи варто боятися БРІКС?
Максим МУЛЯР
Так, саміт БРІКС засвідчив, що ізоляція Путіна не надто вдається. Але чи допоможе це йому?
25.10.24 | | У світі
Чи переможе українська школа у війні?
Олександр ГЛОТОВ
Вчитель в історії людства – це перш за все провідник. Головну роль в освіті завжди відігравала особистість вчителя, яку нічим замінити було не можна
24.10.24 | | Дискурси
Яків Яциневич: повернення
Роксолана Гавалюк
Майже забутий, вилучений з офіційних підручників і концертних програм, митець лишився в національній мистецькій пам’яті завдяки виконанням в осередках діаспори та окремими українськими хоровими колективами. Цьогоріч вернувся тріумфально!
24.10.24 | | Штука
Коливо спогадів у Театрі Лесі
У рамках туру містами України 28 і 29 жовтня у Львові в Театрі Лесі відбудуться перші покази перформативної вистави “Поминальна вечеря” — камерної учасницької роботи для восьми глядачів, які зберуться, щоб пом'янути близьких людей, стосунки й місця.
23.10.24 | | Штука
Любовні трагедії відомих письменниць
Юрій Винничук
Доля письменниць рідко буває щаслива – неукраїнські приклади. Любовні історії українських письменниць будуть опубліковані хіба через 50 років
23.10.24 | | Дискурси
Зрозуміти анатомію ненависті
владика Борис ҐУДЗЯК
Життя складне, і війна помножує всі складнощі, творить багато парадоксів. Тож маємо берегти своє серце, передовсім від ненависті, гіркоти і відчаю.
23.10.24 | | Україна
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24 | | Штука
«З Бандерою вони до ЄС не увійдуть»
Мирослав Чех
Керована Дональдом Туском коаліція веде проти України вже другу – після «битви за зерно» – гібридну війну
22.10.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.