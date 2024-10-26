Ізраїль завдав удар відплати по Ірану.

Тегеран запевняє, що завдано лише «обмежених збитків».

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) в ніч на суботу, 26 жовтня, здійснила акцію відплати проти Ірану. Авіаційних ударів було завдано по низці іранських військових об’єктів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ЦАГАЛу. Атака Ізраїлю стала відповіддю на масований удар Ірану по Ізраїлю з використанням балістичних ракет першого жовтня.

«У відповідь на багатомісячні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль прямо зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані. Режим в Ірані та його проксі в реґіоні постійно атакують Ізраїль з 7 жовтня на семи фронтах, включно з прямими атаками з іранської території. Ізраїль має право та обов'язок відповісти на удари по своїй території. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані», – йдеться у повідомленні ЦАГАЛу в Telegram.

Про наслідки ударів наразі точно не відомо. Як йдеться у повідомленні агентства Mehr, у Тегерані пролунало кілька вибухів. Аналогічну інформацію наводить агентство IRNA та низка інших іранських ЗМІ. Пізніше стало відомо, що у місті спрацювали засоби протиповітряної оборони.

Державні ЗМІ Ірану стверджують, що система протиповітряної оборони успішно протистояла атакам Ізраїлю на військові цілі в провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам, тому окремі об’єктам завдано «лише обмежених збитків».

Як подає телеканал CBS з покликом на свої джерела, Ізраїль завдав ударів лише по військових цілях. Атака не торкнулася ядерних чи нафтових об'єктів.

Телеканал NBS з покликом на свої джерела повідомив, що, за попередньою інформацією, ударів було завдано по казармах та складу зі зброєю.