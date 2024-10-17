Ізраїль ліквідував чергового лідера ХАМАСу.

Смерть Ях'ї Сінвара підтвердила експертиза ДНК.

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) ліквідувала в Секторі Ґаза голову політбюро ХАМАС Ях'ю Сінвара. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. «Сьогодні ми зрівняли рахунок. Сьогодні злу було завдано удару, але наше завдання ще не виконане», – заявив Нетаньягу.

 

Відомо, що в операції з ліквідації голови терористичного угруповання брали участь спецпідрозділ «Кфір» (належить до служби загальної безпеки ШАБАК) та парашутно-десантний загін ЦАГАЛ. Сінвар протягом останнього року переховувався у тунелях ХАМАС у Секторі Ґаза. Для його нейтралізації ЦАХАЛ і ШАБАК провели за минулий рік десятки операцій.  

 

Попередня експертиза ДНК вже підтвердила загибель Ях'ї Сінвара, повідомив телеканал «Аль-Арабія» з покликом на свої джерела. Встановлення особи лідера ХАМАСу було полегшено тим, що той відбував ув’язнення в Ізраїлі.

 

Ях'ю Сінвар став наступником Ісмаїла Ханії, який загинув у липні в Тегерані. Він вважається головним натхненником та організатором нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло близько 1,2 тис. осіб та близько 240 було взято у заручники. 30 листопада Сінвар назвав цю атаку «лише репетицією».

 

У грудні минулого року Біньямін Нетаньягу доручив керівникам розвідслужб знайти та ліквідувати Ях'ю Сінвара. Тоді ж Ізраїль почав розкидати листівки в Секторі Ґаза, де обіцяв $400 тис. за інформацію про його місцезнаходження.

17.10.2024

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