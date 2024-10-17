У високогір'ї Карпат мороз -8°С.

У четвер, 17 жовтня, вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах встелена сніговим покривом, там вітряно і морозно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 08:00 17.10.2024 на горі Піп Іван ясно, вітер західний поривами до 14 м/с, температура повітря -8°С", – йдеться у повідомленні.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат (2020.5 м над рівнем моря) на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На решті території Галичини наразі погода лагідніша. На Львівщині сьогодні, 17 жовтня, прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3–8 м/с, вдень 9–14 м/с. Вночі 0–5°; температура вдень 9–14° тепла.

У містах Івано-Франківської області теж без опадів. Температура повітря вночі 0–2⁰ морозу, вдень 12–14⁰ тепла.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вдень 7–12° тепла. Вночі теж 0–5°.