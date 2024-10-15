КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю.

Напередодні Пхеньян звинуватив Сеул у запуску безпілотників з агітаційними листівками.

У вівторок, 15 жовтня, об 11:49 та о 12:01 за місцевим часом Північна Корея підірвала зі свого боку дві ділянки доріг, які з'єднують країну з півднем Корейського півострова. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Було підірвано шляхи, які раніше вважалися символами міжкорейської співпраці.

Одна з підірваних доріг – лінія Кенісон – розташована на заході Корейського півострова і з'єднує міста Кесон (КНДР) і Пхаджу (Південна Корея). Друга лінія – Тонхе – розташована біля узбережжя Японського моря.

«Збройні сили Північної Кореї здійснили підриви, які, ймовірно, були спрямовані на перекриття доріг Кенісон і Тонхе, близько полудня, і проводять додаткові дії, використовуючи важку техніку», – йдеться в текстовому повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Детонації відбулися лише за 10 метрів від демілітаризованої смуги, яка розділяє дві корейські держави. Об’єднаний комітет начальників штабів зазначив, що південнокорейські військовики не зазнали жодних збитків від вибухів. Проте у відповідь вони здійснили кілька попереджувальних пострілів з гармат, влучивши південніше від військової демаркаційної лінії. «Це було зроблено як засіб самооборони та як застереження проти дій, які ймовірно порушують Угоду про перемир'я. Військовики уважно стежать за діяльністю збройних сил Північної Кореї та зберігають стійку позицію готовності на тлі посиленого спостереження в рамках співпраці Південної Кореї та США», – йдеться в заяві південнокорейського командування.

Про підготовку північнокорейських військових до підриву доріг на кордоні Об'єднаний комітет начальників штабів повідомляв 14 жовтня. Незадовго до цього лідер КНДР Кім Чен Ин провів урядову нараду з питань оборони та безпеки. Вона передовсім була присвячена «серйозній провокації з порушення суверенітету». Кілька днів тому Північна Корея звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників із агітаційними листівками.