КНДР підірвала дороги на кордоні з Південною Кореєю.

Напередодні Пхеньян звинуватив Сеул у запуску безпілотників з агітаційними листівками.

 

 

У вівторок, 15 жовтня, об 11:49 та о 12:01 за місцевим часом Північна Корея підірвала зі свого боку дві ділянки доріг, які з'єднують країну з півднем Корейського півострова. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Було підірвано шляхи, які раніше вважалися символами міжкорейської співпраці.

 

Одна з підірваних доріг – лінія Кенісон – розташована на заході Корейського півострова і з'єднує міста Кесон (КНДР) і Пхаджу (Південна Корея). Друга лінія – Тонхе – розташована біля узбережжя Японського моря.

 

«Збройні сили Північної Кореї здійснили підриви, які, ймовірно, були спрямовані на перекриття доріг Кенісон і Тонхе, близько полудня, і проводять додаткові дії, використовуючи важку техніку», – йдеться в текстовому повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

 

Детонації відбулися лише за 10 метрів від демілітаризованої смуги, яка розділяє дві корейські держави. Об’єднаний комітет начальників штабів зазначив, що південнокорейські військовики не зазнали жодних збитків від вибухів. Проте у відповідь вони здійснили кілька попереджувальних пострілів з гармат, влучивши південніше від військової демаркаційної лінії. «Це було зроблено як засіб самооборони та як застереження проти дій, які ймовірно порушують Угоду про перемир'я. Військовики уважно стежать за діяльністю збройних сил Північної Кореї та зберігають стійку позицію готовності на тлі посиленого спостереження в рамках співпраці Південної Кореї та США», – йдеться в заяві південнокорейського командування.

 

Про підготовку північнокорейських військових до підриву доріг на кордоні Об'єднаний комітет начальників штабів повідомляв 14 жовтня. Незадовго до цього лідер КНДР Кім Чен Ин провів урядову нараду з питань оборони та безпеки. Вона передовсім була присвячена «серйозній провокації з порушення суверенітету». Кілька днів тому Північна Корея звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників із агітаційними листівками.

15.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зміна пір року, зміна життя
Василь МАХНО
...то носив би ту музику за пазухою, як річку. а так: скрегіт металу, гул літаків, вереск автомобільних гальм. А що ти хотів? Це ж – осінь.  
12.10.24 | | Дискурси
Поля електоральних битв у США
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
До виборів президента США залишається менше місяця. Соціологія не виявляє впевненого фаворита.
11.10.24 | | У світі
Обернені безодні осені
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінь по-іншому впорядковує всі навіть давно і добре знайомі краєвиди, відриває небачене в них перед тим, усуває заслони, заливає своїм особливим і пізнім сяйвом...
11.10.24 | | Дискурси
«Мефістофель» Арріґо Бойто у Дрездені
Аделіна Єфіменко
Оригінальна постановка опери Арріґо Бойто «Мефістофель» на сцені Дрезденської Земперопер, показавши спорідненість Мефістофеля з Адамом і Фаустом як різні версії єдиного, вдало розкрила ракурс театру як філософського феномену.
11.10.24 | | Штука
Нема силування на милування
Тарас Прохасько
Попри все бути там, де прийшов на світ. Раз вже віра не дозволяє вискочити з цього ускладненого світу власноруч.
10.10.24 | | Дискурси
Російська опозиція, російські злочини і вина
Ніколас Тенцер
Російські дисиденти мають не бути одержимими Росією, цією жалюгідною країною, приреченою десятиліттями спокутувати свої нескінченні злочини
10.10.24 | | Дискурси
Від СУПроМу до сучасних прем’єр
Оксана Струтинець
Гості 30-го фестивалю «Контрасти» змогли перенестись у 30-ті роки ХХ століття, послухавши музику композиторів Союзу українських професійних музикантів, якому виповнилось 90 років, та повернутись у сучасність з концертом «Нова музика: Одеса-Львів».
08.10.24 | | Штука
Сучасне грецьке оповідання українською 
Маркіян Домбровський
Ця антологія для поціновувачів доброї літератури. 14 оповідань – дуже різних стилістично і тематично: від гротескної сатиричної фантасмагорії до соціальних, психологічних, екзистенційних драм і трагедій.
08.10.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.