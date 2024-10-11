Нобелівську премію миру присуджено японській організації Nihon Hidankyo.

Це організація постраждалих від атомних бомбардувань, яка послідовно виступає за ядерне роззброєння.

Нобелівську премію миру за 2024 рік присуджено японській асоціації Nihon Hidankyo, яка об’єднує японських громадян, що пережили атомні бомбардування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на рішення Норвезького нобелівського комітету, яке було оприлюднено у п’ятницю, 11 жовтня. Премію присуджено з формулюванням «за зусилля досягти миру, вільного від ядерної зброї, та за демонстрацію свідчень очевидців того, що ядерна зброя ніколи більше не має бути використана».

Норвезький нобелівський комітет зазначає, що «долі тих, хто пережив пекло Хіросіми та Нагасакі, тривалий час приховувалися та ігнорувалися». Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі наразі залишаються єдиними в історії людства випадками бойового застосування ядерної зброї. Внаслідок бомбардування Хіросіми і променевої хвороби загинули близько 130 тис. осіб, а в Нагасакі – 74 тис. осіб.

У пресрелізі Норвезького нобелівського комітету наголошується, що присудженням премії миру Nihon Hidankyo буде «вшановано пам'ять усіх тих, хто вижив, хто, незважаючи на фізичні страждання та гіркоту спогадів, вирішили використати свій отриманий дорогою ціною досвід, щоб зміцнити надію і прагнення миру».

«Одного дня серед нас більше не буде постраждалих від атомної зброї як свідків історії. Але завдяки силі пам'яті та постійній прихильності нові покоління в Японії продовжують передавати досвід і послання свідків. Вони надихають і навчають людей по всьому світу. Таким чином вони допомагають дотримуватись ядерного табу – необхідної умови мирного майбутнього людства», – йдеться в пресрелізі комітету.

Нобелівський комітет нагадує, що наступного року виповниться 80 років з того моменту, як вперше була застосована ядерна енергія у воєнних цілях. «Сьогоднішня ядерна зброя має набагато більшу руйнівну силу. Вона здатна вбити мільйони людей і вплинути на клімат. Ядерна війна може знищити нашу цивілізацію», – застерігає Норвезький нобелівський комітет.

Нагадаємо, що 2023 році Нобелівську премію миру було присуджено іранській правозахисниці та віцепрезидентці правозахисного центру «Захисники прав людини» Наргіз Мохаммаді. Вона перебуває за ґратами в Ірані з листопада 2021 року, її неодноразово заарештовували та засуджували до позбавлення волі за «антиурядову пропаганду». Оскільки Мохаммаді не могла особисто отримати премію, нагороду передали її дітям.