США повертаються до випробування ядерної зброї.

Випробувань ЯЗ там не проводили з 1992 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив Пентаґону розпочати випробування ядерної зброї. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес почнеться негайно», – написав голова Білого дому в соцмережі TruthSocial.

Трамп заявив, що наразі США мають «більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна». За його словами, «цього вдалося досягнути, зокрема, завдяки повному оновленню та модернізації наявних озброєнь під час мого першого терміну на посаді». «Росія посідає друге місце, Китай – третє з великим відривом. Але він зрівняється з нами протягом п'яти років», – зазначив Трамп.

Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмітрій Новіков, коментуючи слова Трампа, заявив, що рішення американського президента «сповістило про нову еру непередбачуваності та відкритої конфронтації».

Офіційний речник Кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста щодо рішення президента США Дональда Трампа відновити ядерні випробування, наголосив: «Я хочу нагадати заяву президента Путіна, яка неодноразово повторювалася: звичайно, якщо хтось відійде від мораторію, то Росія діятиме відповідно до ситуації».

США не проводять повноцінних випробувань ядерної зброї з 1992 року. Відбувалися лише тестування засобів доставки або субкритичні випробування, коли боєголовки перевіряються, але без вибуху. Москва провела останнє ядерне випробування ще 1990 року, коли існував СРСР. 1996 року Росія підписала та ратифікувала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), але 2023 року відкликала свій підпис. До цього США звинувачували РФ у порушенні мораторію на ядерні випробування.