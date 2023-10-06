Нобелівську премію миру присуджено іранській правозахисниці.

Наргіз Мохаммаді, яка наразі перебуває за ґратами, вшановано «за її зусилля у боротьбі проти дискримінації жінок в Ірані та в просуванні прав та свобод людини для всіх».

Нобелівську премію миру 2023 року присуджено іранській правозахисниці та віцепрезидентці правозахисного центру «Захисники прав людини» Наргіз Мохаммаді. На момент оголошення цього рішення Норвезького нобелівського комітету лауреатка перебуває за ґратами.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Норвезького Нобелівського комітету в Twitter, опублікованому в п’ятницю, шостого жовтня, Мохаммаді вшановано «за її зусилля у боротьбі проти дискримінації жінок в Ірані та в просуванні прав та свобод людини для всіх».

Комітет також вирішив присвятити премію 2023 року сотням тисяч іранців, які протягом минулого року протестували в Ірані проти дискримінації жінок під гаслом «Жінка – Життя – Свобода».

За останні 20 років влада Ірану неодноразово запроторювала Мохаммаді до в’язниці за її виступи проти режиму, а також за її журналістську та правозахисну діяльність. Наприклад, 2016 році Мохаммаді на батьківщині отримала тюремний термін – 16 років позбавлення волі за керівництво правозахисним рухом, який виступає за скасування страти. У 2020 році її звільнили, але наприкінці 2021 року вона знову опинилася за ґратами і зараз утримується в Тегерані у в'язниці Евін. На підтримку Мохаммаді неодноразово виступили світові лідери та міжнародні організації.

Правозахисним центром, віцепрезиденткою якого є Мохаммаді, керує нобелівський лауреат 2003 року, юрист Ширін Ебаді.

«Вона бореться за права жінок проти систематичної дискримінації та придушення. Вона підтримує боротьбу жінок за право жити повноцінним і гідним життям. Ця боротьба по всьому Ірану супроводжувалася переслідуваннями, тюремним ув'язненням, тортурами і навіть смертю. Вона бореться за свободу висловлювання поглядів і право на незалежність, а також проти правил, які вимагають від жінок залишатися поза увагою та прикривати своє тіло. Вимоги свободи, висловлені демонстрантами, стосуються не лише жінок, а й усього населення», - заявили у Нобелівському комітеті.

Норвезький Нобелівський комітет повідомив, що цьогоріч отримав пропозиції про 351 кандидата, серед яких був і президент України Володимир Зеленський. За всю історію премії більше номінантів було лише у 2016 році – 376.

У 2023 році розмір премії становитиме 11 млн шведських крон (трохи менше $1 млн).

Нагадаємо, що минулоріч Нобелівську премію миру було присуджено українському «Центру громадянських свобод», російському «Меморіалу» та білоруському правозахиснику, голові правозахисного центру «Весна» Алесю Бяляцькому.