Росія провела тренування стратегічних ядерних сил. 

Путін керував навчаннями через відеозв'язок.

Росія провела в середу, 22 жовтня, масштабні планові військові навчання зі застосуванням ядерної зброї. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на пресреліз міністерства оборони РФ. Російський диктатор Путін керував навчаннями через відеозв'язок.

Під час тренування стратегічних ядерних сил з космодрому Плесецька виконано запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» по полігону Кура на Камчатці. З Баренцева моря підводний човен «Брянск» здійснив пуск ракети «Синева». Також у тренуванні задіяли літаки дальньої авіації Ту-95МС, які пролетіли над Балтійським морем у супроводі винищувачів НАТО й виконали пуски крилатих ракет повітряного базування.

«Під керівництвом верховного головнокомандувача збройниз сил Російської Федерації Владіміра Путіна проведено тренування стратегічних ядерних сил зі залученням їхніх наземної, морської та авіаційної складових. У ході тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування. На тренуванні перевірено рівень підготовки органів військового управління, практичні навички роботи оперативного складу щодо організації управління підлеглими військами. Усі завдання тренування виконані», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Кремль опублікував відео, на якому начальник генштабу ЗС РФ генерал Валєрій Гєрасімов доповідає Путіну про хід навчань.

Аналогічні тренування з управління стратегічними ядерними силами РФ проводилися і в 2024-му, і в 2023-му роках.