Лондон і Париж підписали угоду про ядерне координування.

Прем’єр Британії і президент Франції повідомили про узгодження планів щодо миротворчої місії для України.

 

 

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон підписали указ, згідно з яким кошти ядерного стримування обох країн незалежні, але можуть координуватися між собою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Згідно з документом, у разі виникнення надзвичайної загрози для Євроунії Лондон і Париж застосують ядерну зброю спільно.

 

«Сьогодні вранці ми підписали декларацію, яка вперше підтвердила, що ми координуємо наші незалежні сили ядерного стримування»,— сказав британський прем'єр. У прес-релізі зазначено, що співпраця між двома країнами в галузі ядерних досліджень буде поглиблюватися, що дозволить їм спільно підтримувати міжнародний режим нерозповсюдження.

 

Кір Стармер та Емманюель Макрон також оголосили під час відеоконференції з представниками інших держав з «коаліції охочих» про завершення планування європейської миротворчої місії для України. Макрон назвав чисельність можливого контингенту – до 50 тисяч вояків.

 

Стармер заявив, що вже узгоджені плани щодо миротворчої місії можуть бути реалізовані «протягом декількох годин» після підписання угоди про перемир'я між Росією та Україною. За його словами, ця ініціатива «зріла і розрахована на довгострокову перспективу».

 

Окрім того Стармер і Макрон закликали союзників посилити тиск на Москву шляхом запровадження нових санкцій. «Нам слід перемкнути нашу роботу на підготовку до миру, змусивши президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Цей скоординований тиск матиме значення», – заявив британський прем’єр. Президент Франції, закликаючи союзників посилити тиск на Росію, наголосив, що для цього необхідно «явно щось нове». «Необхідне щось, що може змінити тиск на російську економіку», – додав Макрон.

11.07.2025

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