Ізраїль за підтримки США може атакувати іранські цілі в Ємені та Сирії.

Американська сторона радше віддає перевагу обмеженій відповіді Ізраїлю на ракетний обстріл Ірану.

 

 

Сполучені Штати й Ізраїль обговорюють можливість атаки на проіранські формування та підрозділи Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Ємені та Сирії в рамках військової відповіді Ірану. Про це пише газета Politico з покликом на неназваних радників американського президента Джо Байдена.

 

Згідно з інформацією співрозмовників видання, як відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю з боку Ірану сторони розглядають ракетний удар по згаданих цілях. Серед варіантів співрозмовники говорять про удари по формуваннях, яких підтримує Іран, або ж безпосередньо під силах КВІР у Ємені або Сирії.

 

За словами радників президента США, американська сторона радше віддає перевагу обмеженій відповіді Ізраїлю на ракетний обстріл, здійснений Іраном. Два співрозмовники видання зазначили, що така відповідь влаштовує США й американська сторона не планує вимагати від Ізраїлю повної відмови від операції відплати.

 

Нагадаємо, що ввечері першого жовтня Іран випустив по території Ізраїлю понад 180 ракет. Серед цілей Ірану були дві бази ВПС Ізраїлю та штабквартира Моссаду. Внаслідок атаки в Ізраїлі загинула одна людина, двоє були поранені.

 

Ізраїль чітко дав зрозуміти, що відповість Ірану силою. Премєр-міністр Біньямін Нетаньягу в публічному зверненні незабаром після нападу сказав: «Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Її вдалося відбити завдяки ППО Ізраїлю. Іран зробив велику помилку сьогодні і заплатить за це. Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе та нашої рішучості відплатити нашим ворогам».

 

Байден у середу, другого жовтня, заявив журналістам, що він не підтримує атаку Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, хоча не надав конкретних даних про розмови з Ізраїлем щодо такого розвитку подій. «Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити, але [країни G7] погоджуються, що вони мають право відповісти, але вони повинні відповісти пропорційно», – наголосив Байден.

03.10.2024

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