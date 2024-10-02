Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю.

У Тель-Авіві терористи стріляли в мирних мешканців.

У вівторок ввечері, першого жовтня, Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок обстрілів щонайменше одна людина загинула, троє поранені. Як повідомила газета Jerusalem Post, ракетні обстріли велися кількома хвилями.

За попередніми оцінками, Іран випустив у бік Ізраїлю щонайменше 180 балістичних ракет. Ліванське угруповання «Хезболла» заявило, що також стріляло ракетами по Ізраїлю.

На час атаки ізраїльська влада закрила повітряний простір країни. Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово припинив приймати та відправляти рейси. Через більш ніж годину після початку атаки повітряну тривогу скасували і мешканцям дозволили покинути сховища.

За даними ізраїльських ЗМІ, іранські ракети влучили в дві авіабази Армії оборони Ізраїлю. Падіння уламків ракет зафіксовано в Тель-Авіві, Дімоні, Набатімі, Хорі, Ход-ха-Шароні, Беер-Шеві та Рішон-ле-Ціоні.

Під час іранської ракетної атаки двоє ісламських терористів розпочали стрілянину в Яффо – південному районі Тель-Авіва. Їм вдалося відібрати автомат у вояка ЦАГАЛу і зчинили з нього вогонь по мирних людях на трамвайній зупинці. На місці загинуло шість осіб. Сьома жертва пізніше померла у лікарні. Серед загиблих був громадянин Грузії. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

Згідно зі заявою поліції, злочинців вже виявлено і ліквідовано.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, відкриваючи засідання кабінету міністрів у середу зранку другого жовтня, назвав ракетну атаку Ірану «великою помилкою». Він заявив, що Тегеран заплатить за свої дії.

«Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Її вдалося відбити завдяки ППО Ізраїлю. Іран зробив велику помилку сьогодні і заплатить за це. Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе та нашої рішучості відплатити нашим ворогам», – сказав Нетаньягу. Він наголосив, що Ізраїль дотримуватиметься єдиного правила: «Хто б не атакував нас, ми атакуємо у відповідь». Прем'єр подякував Армії оборони Ізраїлю за залагодження безпеки країни, а також Сполученим Штатам, які допомагали збивати іранські ракети.