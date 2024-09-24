945-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Зеленський та Ердоган обговорили імплементацію "формули миру", повідомляє пресслужба президента. В ході зустрічі сторони обговорили нарощування двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Зазначається, що Зеленський запросив президента Туреччини відвідати Україну.

11:20 Адміністрація Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку в Україну військової допомоги на суму 5,9 мільярда доларів до кінця фінансового року, пише Politico. Як зазначається, новий обхідний шлях – який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці – дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Проте за цим методом США не зможуть надати нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках.

10:45 Зустріч Зеленського і Трампа не запланована, пише AP з посиланням на неназваного представника штабу Трампа. Видання також зазначає, що виступаючи в Савані, кандидат від Республіканської партії наполягав на тому, що США повинні "забратися геть", хоча і не уточнив, як саме він буде вести переговори про припинення участі США у війні.

10:10 Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими, заявив Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН.

"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення".

09:35 Для сприяння миру в Україні потрібно зупинити спроби Ірану, КНДР і Китаю підживлювати воєнну машину РФ, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Є два негайні та взаємопов’язані кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростання співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном. ….Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради, є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії. Є глибока різниця: Росія – це агресор, Україна – жертва. Росія бореться, щоби завойовувати, Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування".

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

258,0% танків (з них 3,2% за минулий тиждень),

99,8% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

420,8% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

602,0% артилерійських систем (з них 12,1% за минулий тиждень),

107,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

67,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Вночі російські війська атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожі безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Малушине, Річки, Яструбине, Соснівка, Суми, Бруски, Кіндратівка, Павлівка, Нова Слобода, Козаче, Шалигине, Біловоди, Бездрик, Запоріжжя, Харків, Вовчанськ, Петропавлівськ, Куп’янськ, Сенькове, Кругляківка, Богуславка, Миколаївка, Новоєгорівка, Андріївка, Торецьк, Щербинівка, Катеринівка, Дружба, Костянтинівка, Олександропіль, Зоряне, Зелене Поле, Ключове, Богоявленка, Новокам’янка, Суханове, Хрещенівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника. На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного. На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я. Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіаударів дев’ятнадцятьма КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1250 осіб. Також українські воїни знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня 73 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки.

08:35 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:30 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська досягли околиць Вугледару на тлі того, що виглядає як посилення наступальних дій поблизу цього населеного пункту. Але захоплення Вугледару навряд чи надасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

• Нещодавні українські удари по російських тилових складах боєприпасів демонструють, наскільки російська військова логістика все ще користується наданим Заходом захистом, який убезпечує російський тил.

• Росія продовжує розширювати і використовувати двосторонні відносини з Китайською Народною Республікою для підтримки своїх військових зусиль в Україні.

• Міністерство оборони Росії не змогло заспокоїти російську ультранаціоналістичну спільноту мілблогерів, применшуючи відповідальність російського військового командування за те, що воно наполягає на зловживанні технічними фахівцями у фронтальних атаках на сході України під керівництвом піхоти.

• Нещодавно українські війська просунулися на захід на Курському напрямку.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Вовчанська та на сході Торецька.

• Російське опозиційне видання Meduza, посилаючись на власні розмови з різними неназваними російськими чиновниками, близькими до адміністрації президента Росії, співрозмовником у федеральному уряді і регіональними чиновниками, вчора повідомило, що мобілізація є дуже чутливою темою серед кремлівських чиновників.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: