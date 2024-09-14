США запровадили санкції проти структур Russia Today. 

У Вашінґтоні визнали, що російська медіагрупа фактично займається шпигунською діяльністю.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти медіагрупи Russia Today, до якої входять аґенції «РИА Новости» та Sputnik, а також АНО «ТВ-Новости». Санкції запроваджено також проти генерального директора Russia Today Дмитра Кісєльова. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що внесені до списку санкцій інформаційні агентства і телеканал «виконували функції розвідки». За його словами, у структурі RT як мінімум з 2023 року діє кібервідділ для проведення інформаційних диверсій та військових закупівель. Він навів як приклад численні медіакампанії в Росії зі збору коштів на підтримку армії та придбання екіпірування й обладнання для російських військових частин, які воюють в Україні.

«Сьогодні США, Велика Британія та Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб об'єднати партнерів у всьому світі для відповіді на загрозу з боку RT та інших російських інструментів впливу та дезінформації. Russia Today та п'ять її дочірніх компаній більше не є просто рупорами російської урядової пропаганди та дезінформації; вони займаються таємною діяльністю щодо впливу, спрямованої на підрив американських виборів та демократичних інститутів, фактично діючи як підрозділ російської розвідки», – заявив Блінкен на пресконференції.

Як стверджує керівник Держдепартаменту, RT втручалася у внутрішні справи іноземних держав, наприклад Молдови, а також брала участь у «таємних операціях, пов'язаних з інформацією та впливом». Зокрема, RT створила сітку сайтів, щоб поширювати дезінформацію та пропаганду у Європі, Африці, Південній Америці та інших країнах. У зв'язку з цим Ентоні Блінкен закликав союзників почати ставитися до діяльності RT «як до будь-якої іншої розвідувальної діяльності Росії».

У зв'язку із введеними обмеженнями Мінфін США наказав до 13 листопада припинити всі фінансові операції з Russia Today. Заборона стосується транзакцій з кореспондентськими та платіжними рахунками компаній.