Британія і США так і не ухвалили рішення щодо дозволу ударів ЗСУ по Росії.

Ймовірно воно буде ухвалене під час Генеральній асамблеї ООН.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрівся з прем'єрміністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашінґтоні. Два лідери підтвердили непохитну підтримку України в її боротьбі з російським аґресором. Проте очікуваного дозволу для Збройних сил України бити західними ракетами по цілях в глибині Росії за підсумками зустрічі озвучено не було. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Стармер після зустрічі, відповідаючи на запитання журналістів, чи переконав він Байдена дозволити Україні запускати ракети великої дальності по Росії, зазначив, що вони мали «довгу і продуктивну дискусію з низки напрямків, включно з Україною, Близьким Сходом та Індо-Тихоокеанським реґіоном». За його словами, розмова з Байденом мала «стратегічний, а не тактичний характер», і не йшлося «про якесь конкретне рішення». Британський прем'єр теж заявив, що розмова буде продовжена на Генеральній асамблеї ООН через кілька днів за участю «ширшого кола осіб».

Білий дім за підсумками перемовин випустив лаконічну заяву, в якій йдеться, що серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі, лідери «підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської аґресії». Також у заяві повідомляється, що Байден і Стармер «висловили глибоке занепокоєння» з приводу постачання Іраном та КНДР «смертоносної зброї» Росії та «підтримки Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази».

Напередодні російський диктатор Володимир Путін застеріг країни Заходу, аби ті в жодному випадку не дозволяти Україні обстрілювати Росію ракетами великої дальності. Путін заявив, що такий крок означатиме «пряму участь» НАТО у війні в Україні.