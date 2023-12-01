Україна та Польща узгодили часткове розблокування кордону.

Україна спільно з Польщею продовжують напрацьовувати заходи для розблокування кордону, який перекрили на початку листопада польські страйкарі. Сьогодні, 1 грудня, міністерства інфраструктури країн домовилися про низку заходів для полегшення пропускної здатності українсько-польських КПП. Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України.

 

 

Кроки для вирішення польської блокади на кордоні обговорили та затвердили у Варшаві під час зустрічі заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача та держсекретаря польського Мінінфраструктури Рафала Вебера. Представники країн домовилися про:

 

- Відкриття КПП «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок. Цей захід покликаний збільшити пропускну спроможність кордону та зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

- Створення в системі «єЧерга» окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова». На цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту на українській та польській частинах КПП.

- Запуск пілотного проекту з реєстрацією в «єЧерзі» перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на місяць.

 

«Питання скасування чи змін до “транспортного безвізу” не обговорювалось та не було на порядку денному», – повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

 

У міністерстві зазначили, що польські протестувальники вимагають залишити КПП «Угринів – Долгобичув» тільки для транспорту та реєстрації Євросоюзу. У прес-службі Мінінфраструктури підкреслили, що така позиція є неприйнятною для України та ЄС, оскільки це є дискримінаційною нормою щодо інших країн.

 

Тим часом саме сьогодні о 16:05 розпочалося блокування словацькими перевізниками пропуску "Вишнє-Нємецке" - Ужгород. Терміни цієї акції наразі не відомі. Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину.  На в’їзд у Словаччину рух блокувати не будуть.

01.12.2023

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