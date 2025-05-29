У Львові офіційно представили нового Генконсула Польщі.

Республіка Польща офіційно має нового Генерального консула у Львові — ним став Марек Радзівон. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Дипломат розпочав свою місію в регіоні та вже провів зустрічі з українськими посадовцями.

Під час візиту сторони обговорили ключові напрямки співпраці між Україною та Польщею: транскордонне партнерство, гуманітарні та культурні ініціативи, поглиблення контактів між громадами та ґмінами, а також подальшу підтримку євроінтеграційного курсу України.

Марек Радзівон зазначив, що бачить Консульство у Львові не лише як дипломатичну установу, а як активного учасника процесів, що зближують польський та український народи.

Нагадаємо, що восени 2024 року Генконсулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкєвіч завершила свою п’ятирічну місію. Дзвонкевич відзначалася активною й результативною співпрацею з місцевою владою. Її наступникві бажають такої ж відкритості й ефективності.