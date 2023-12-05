Українсько-словацький кордон розблокували для руху вантажівок.

Станом на ранок 5 грудня рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", розблокований. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися. Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком", – йдеться у повідомленні.

Водночас у ДПСУ зазначили, що через ускладнений рух на польському кордоні, на переходах зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для в'їзду в Україну.

"Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", – додали прикордонники.

Нагадаємо, 1 грудня словацькі перевізники почали блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке".